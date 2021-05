Kalauz (WWF): UNESCO će proglasiti Europsku Amazonu

Izvršna direktorica WWF Adrije Nataša Kalauz u intervjuu za Hinu najavljuje veliki uspjeh WWF-a jer će nakon više desetljeća truda i suradnje s ministarstvima i upravljačima zaštićenih područja UNESCO proglasiti prvi svjetski petodržavni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav.

Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, tzv. Europska Amazona, jedinstven je u svijetu jer nigdje ne postoji rezervat koji obuhvaća pet zemalja - Hrvatsku, Austriju, Sloveniju, Mađarsku i Srbiju, ističe Kalauz koja proglašenje rezervata očekuje u rujnu.

Zeleni pojas dug 700 kilometara

"To proglašenje bit će kruna rada WWF-a, ali i međunarodne suradnje, pokazatelj da se tako ambiciozna inicijativa može izgurati do kraja i da postoji dobra volja na razini pet zemalja koje će to implementirati", istaknula je Kalauz dodajući kako će se to dogoditi u godini kada globalna organizacija WWF (World Wide Fund for Nature) slavi 60. rođendan.

Rijeke Mura, Drava i Dunav teku kroz Hrvatsku, Austriju, Sloveniju, Mađarsku i Srbiju i čine zeleni pojas dug 700 kilometara, koji povezuje gotovo milijun hektara jedinstvenog područja prirodne i kulturne baštine.