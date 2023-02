Kakve pozicije zauzimaju pretendenti na Banske dvore i Pantovčak uoči velike izborne godine?

Kakvi su odjeci afere "Softver"? Nije važno tko je AP, smatra HDZ. AP treba ispitati, poručuje oporba. Zbog izjava o Kosovu Zoran Milanović stekao nove poklonike u Srbiji i Rusiji, u Hrvatskoj osude njegovih riječi i na lijevoj i na desnoj strani političkog spektra. Što želi postići hrvatski predsjednik? Kako se Možemo! nosi sa sve većim izazovima u Zagrebu? Jesu li pali na testu štrajka radnika Čistoće? Uoči velike izborne godine kakve pozicije zauzimaju pretendenti na Banske dvore i Pantovčak?

- Neće. Ako sudimo prema dosadašnjim aferama s navodnicima ili bez, pokazalo se da su mnoge od tih afera buknule kratko, vrlo žestoko i jednako tako kako su buknule, tako su i nestale. Vjerujem da je ovo slična situacija o kojoj će se duže ili kraće pričati do neke nove afere, s navodnicima ili bez, rekao je.



Smiljana Leinert Novosel, prof. emerita, komunikacijska stručnjakinja misli da je premijer Andrej Plenković trebao odmah reagirati kad je buknula afera "AP", a ne puštati da ga drugi brane.



- Gledajući ovu aferu, tko najviše pati, pati zapravo kredibilitet politike. Bez obzira kako će se to odraziti, ili neće, na HDZ, generalno ljudi će imati još manje povjerenja u politiku i političare i to svima nama ide na loše. Sada pokušavati rekonstruirati neke stvari, ići opravdavati se - vremenom takve priče sve više blijede i za nekoliko mjeseci se više nitko ne sjeća o čemu se radi. Ako oporba iskoristi ovaj trenutak kao povod za raspravu, da se priča počne širiti, pojavit će se dim, no usprkos tome ništa neće riješiti. Priča će samo ići dalje, smatra Leinert Novosel.



Aleksandar Musić, komunikacijski i politički konzultant, komentirajući napade oporbe te prozivanje premijera za korupciju te usporedbe sa Sanaderom smatra kako je taj pravac napada donekle promašen.



- Vi možete dovesti u pitanje neke ljude oko Plenkovića, ali čini mi se da u nekoj prosječnoj hrvatskoj javnosti, govorimo o ljudima koji nisu stranački opredijeljeni, niti interesno ni ideologijski, još ne možete nacrtati znak jednakosti između čelnika izvršne vlasti i tog pojma korupcije jer vi u politici slikate slike. Vi nekoga morate oslikati na određeni način da bi ga oslabili i da bi ga napali. Plenković je danas govorio o tome da je većina čvrsta kao armirani beton - nije jaka kao armirani beton, ali nije niti blizu padu. Vlada nije blizu padu jer je pad Vlade pad saborske većine ili svojevoljni izlazak na izbore, prijevremene ili redovite u kojima imate krivu političku procjenu i gubite te izbore. To se neće dogoditi, čini mi se, istaknuo je Musić.



Profesor Pero Maldini govorio je o izjavama predsjednika Zorana Milanovića o Rusiji i Kosovu, a koje su podigle veliku buru u javnosti te rekao kako je teško ući u um predsjednika Milanovića.



- Vjerojatno želi biti, da budem krajnje lapidaran, ulje iznad vode, kao i uvijek. On je od početka mandata ograničen ustavnim ovlastima predsjednika, takvima kave jesu. Njegova pretenzija za moći i utjecajem daleko nadilazi ustavna ograničenja. U toj koliziji on koristi političku oporbu da se nametne kao lider oporbe, što mu donekle i uspijeva s obzirom na nedostatak političkog sadržaja od kojeg pati oporba. Pokušava na svaki način dovesti u neugodnu poziciju premijera kojeg vidi kao svog konkurenta. Posao predsjednika to nije. Ništa od toga. Posao predsjednika je stabiliziranje institucija i ujednačen rad institucija države. Treba doprinositi koheziji i mirnom razrješavanju pojedinačnih sporova, a ne doprinositi njihovom poticanju i njihovom povećavanju, objasnio je Maldini.



- To je dosad bilo za unutarnju političku prigodu, i na neki način smo se naviknuli. Ovo sad što se događa, je prešlo granice Hrvatske. Njegovim uvredama i pogrešnim reinterpretacijama zahvaćeni međunarodni elementi - države i državnici, To dovodi u pitanje rejting i interese Hrvatske Nisam ustavni stručnjak, ali čini mi se da ima elemenata više nego dovoljno za potezanje odgovornosti. Koliko je to moguće u odnosu na sastav Sabora, to je drugo pitanje, dodao je.



Profesorica Leinert Novosel smatra da predsjednik Zoran Milanović kao da vodi zasebnu vanjsku politiku Hrvatske.



- On u svojim stavovima distonira u odnosu na premijera Plenkovića. Kad pogledate koji su efekti tog njegovog djelovanja koja traje jako dugo i širi se na europske i svjetske probleme, očekivali bismo možda da nema takvu podršku u populaciji kakvu ima. Zasad ima dobru podršku, no mislim da će se s vremenom ljudi zasititi takvog tipa komuniciranja i da će početi promatrati tko je ozbiljniji političar, istaknula je.



- Osim što narušava imidž Hrvatske i politike ipak signalizira mjesta o kojima se možćda nevodoljčno govorili i koje ljude tišti. Ali način na koji uvodi tu raspravu na dnevni red je način koji nije primjeren poziciji na kojoj se nalazi, dodala je.



Musić smatra kako će se Milanović pokušati nametnuti za još jedan mandat.



- Postoji jedno snažno proturječje u političkom profilu Milanovića, Zoran Milanović kao premijer, Zoran Milanović kao predsjednik SDP-a i Zoran Milanović kada bi ga se promatralo kao predsjednika iza kojeg bi trebali ostati neki konkretni probici za Hrvatsku. To je iskreno nula bodova. Ako ga gledamo kao političara, tu je puno uspješniji i vještiji. Uz njega će ostati solidan dio ljevice, a tu je i nemala količina desnice te neki koji uglavnom nisu glasali, ili glasali za male stranke, dodao je.