Kako su jedan napad i jedna izjava ubrzali europsko naoružavanje Ukrajine

Kao odgovor na eskalaciju, njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u ponedjeljak da više ne postoje ograničenja dometa za oružje koje saveznici isporučuju Ukrajini. 'To znači da se Ukrajina sada može braniti, primjerice, napadajući vojne ciljeve u Rusiji. Dosad to u pravilu nije činila. Sada to može', rekao je Merz, što je izazvalo špekulacije da je Njemačka spremna poslati dugoočekivane projektile Taurus , koji imaju domet do 500 kilometara – znatno veći od bilo kojeg sustava koji je Kijev dosad dobio. >>Pročitajte više ovdje<<

Trump: 'Uvijek sam govorio da Putin želi cijelu Ukrajinu'

U govoru održanom u nedjelju navečer u New Jerseyju, Trump je dodatno zaoštrio retoriku: 'Poznajem ga dugo, uvijek smo se dobro slagali, ali on sada šalje rakete u gradove i ubija ljude. To mi se nimalo ne sviđa.' Dodao je i da razmatra povećanje američkih sankcija Rusiji – što je više puta ranije najavljivao, no rijetko provodio.

U objavi na Truth Socialu istaknuo je: 'Uvijek sam govorio da on želi cijelu Ukrajinu, a ne samo dio. Možda se to sada i dokazuje točnim. Ako to učini, to će dovesti do propasti Rusije!' Međutim, Trump nije štedio ni ukrajinskog predsjednika. U poruci je poručio da Zelenski 'ne čini uslugu svojoj zemlji načinom na koji govori'. 'Sve što izgovori izaziva probleme. To mi se ne sviđa i to mora prestati', napisao je.