Kako je pronađen Kovačevićev terenac s gotovinom? Susjedi otkrili tajne luksuznih vila s balterom u Samoboru

Gotovina u ukupnom iznosu većem od milijun eura pronađena je pretragom provedenom u utorak i srijedu u Samoboru, u kući poznanika dojučerašnjeg predsjednika Uprave Janafa Dragana Kovačevića, uhićenog u prošlotjednoj USKOK-ovoj akciji pod optužbom za primanje nepunih dva milijuna kuna mita od ivanićgradskog poduzetnika Kreše Peteka.

Zaplijenjeni novac izravno se povezuje upravo s Kovačevićem, pri čemu postoji mogućnost da njegov prijatelj za tu gotovinu nije ni znao. Naime, kako Jutarnji doznaje iz neslužbenih, ali pouzdanih izvora, Kovačević je prije nekog vremena zamolio svog poznanika Deana Šparavca , jednog od direktora u tvrtki Alfa stan, da mu dopusti da u garaži njegove vile u Samoboru parkira svoj osobni automobil. Šparavec mu je to i dopustio. No, za to su u međuvremenu doznali i istražitelji te su pribavili potrebne naloge za pretres i upali u spomenutu garažu.

Inače, spomenuta garaža nalazi se u jednoj od dvije impresivne vile, smještene jedna do druge, na povišenom podestu u samoborskoj Starogradskoj ulici, koje mještanima i prolaznicima već jedno desetljeće svakodnevno privlače pozornost. O stanarima, odnosno jednom od vlasnika Deanu Šparavcu, koji u njoj živi, susjedi ne znaju ništa ili vrlo malo. Ključne stvari o tom imanju koje štite visoki zidovi doznaju iz medija. Jedino su tek znali pokoju riječ razmijeniti s vlasnikom druge vile, iz obitelji Vlahović.

Do Kovačevićeva poznanika Deana Šparavca jučer, unatoč nizu pokušaja, Jutarnji nije uspio doći. On je kratko odgovorio na poruku ustvrdivši da u njegovoj kući prekjučer nije proveden nikakav pretres. Ipak, susjedi su rekli da su tamo vidjeli policiju, a Šparavec je na pitanje je li policija obavila pretres auta u garaži, odgovorio da nema komentara.

Drugi susjed dodaje da je te dvije vile gradila samozatajna obitelj Vlahović, nakon što su peripetije sa zemljištem otklonjene brzinski. 'Tu je bila livada obrasla svime i svačime. I navodno je to bilo prije od jedne plemićke obitelji. Nacionalizacija je učinila svoje, zemljište je vraćeno vlasniku i preprodano te je prenamijenjeno u građevinsko i počelo je nicati to imanje. Polako i pedantno je to Vilko Vlahović nadgledao' rekao je susjed.

'Mislim da mu je Dejan bio poslovni partner pa je zato on vlasnik lijeve vile, dok je Vlahoviću pripala desna. Dejana i suprugu viđali smo u prolazu na ulici. I to vrlo rijetko, kada su šetali psa. Inače u toj kući je batler. Muškarac dođe provjetriti i obići prostor, zaliti biljke, ponekad upali svjetlo, a inače se sve u toj kući kontrolira mobitelom, počevši od klima uređaja pa do spuštanja i dizanja roleta', rekli su Jutarnjem susjedi.

'Što reći kad vidite takvo imanje, u kojem zapravo nitko ne živi, već se dolazi povremeno? Špekulira se o tom imanju svašta već godinama, no to ću zadržati za sebe', rekao je drugi susjed.