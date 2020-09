Otkriveno čija je vila kod Samobora u kojoj je Kovačević držao Toyotu s milijun eura u prtljažniku

Gotovina u ukupnom iznosu većem od milijun eura pronađena je pretragom provedenom u utorak i srijedu u Samoboru, u kući poznanika dojučerašnjeg predsjednika Uprave Janafa Dragana Kovačevića, uhićenog u prošlotjednoj USKOK-ovoj akciji pod optužbom za primanje nepunih dva milijuna kuna mita od ivanićgradskog poduzetnika Kreše Peteka

Zaplijenjeni novac izravno se povezuje upravo s Kovačevićem, pri čemu postoji mogućnost da njegov prijatelj za tu gotovinu nije ni znao, javlja Jutarnji.

Naime, kako Jutarnji doznaje iz neslužbenih, ali pouzdanih izvora, Kovačević je prije nekog vremena zamolio svog poznanika Deana Šparavca, jednog od direktora u tvrtki Alfa stan, da mu dopusti da u garaži njegove vile u Samoboru parkira svoj osobni automobil. Šparavec mu je to i dopustio. No, za to su u međuvremenu doznali i istražitelji te su pribavili potrebne naloge za pretres i upali u spomenutu garažu. Bio je to, neslužbeno se doznaje, pun pogodak.