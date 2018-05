Kako je jedna serija otkrila dramatičnu pozadinu popularnog pokreta

Od nedavne premijere dokumentarne serije 'Wild Wild Country' o dramatičnim događajima iz ašrama indijskog gurua Bhagwana Shreea Rajneesha Netflixov hit je preko noći postao fenomen pop kulture, pogled u svijet new agea, podsjećanje na vrijeme postvijetnamske rezignacije, rađanja kultova, izoliranih komuna i dijaboličnih karizmatika

'Bili smo normalna, povezana obitelj više srednje klase, ali odlaskom u ašram ona je nestala', sjeća se kaotičnog djetinjstva 46-godišnji britanski glumac Noa Rupam Maxwell. U potrazi za višom svijesti i slobodnom ljubavi Noini dobrostojeći, ali boemski roditelji skrasili su se s njim i mlađim bratom krajem sedamdesetih u 'duhovnoj pustinji' kontroverznog gurua Bhagwana Shreea Rajneesha poznatog kao Osho, prvo u Indiji, kasnije u Oregonu.

'Kao djeca stalno smo slušali krikove orgazmičkog seksa. Ljudi su se noću parili poput babuna i gibona, dok smo mi, raspušteni, ostavljeni sebi samima na brigu, divljali uokolo bez ikakvog nadzora. Kada se majka poslije šest godina takvog života odlučila sa mnom i bratom na povratak u Britaniju, imao sam deset godina, a nisam znao ni čitati ni zbrojiti dva plus dva. Naš učitelj u oregonskom ašramu, engleski hipi Sharma s gitarom, uglavnom nas je učio o prednosti hašiša i stalno smo pjevali onu pjesmu Beatlesa ‘We all live in the orange submarine'', sjeća se Noa.