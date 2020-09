Kako će u novim okolnostima izgledati školska godina? 'Najveći problem je distanca u razredu'

Uoči početka nove školske godine sve učitelje, roditelje i učenike zanima kako će ona u ovim novim okolnostima izgledati

Ministar je odgovorio da ne zna koji će se model gdje primjenjivati, jer ima jako puno škola, a kaže kako nemaju ni obvezu to javiti, nego odlučju sukladno mogućnostima i ovisno o epidemiološkoj situaciji koja se odnosi na pojedino mjesto.

- Tko poznaje situaciju bolje od Stožera na terenu i naravno osnivača. U ovom trenutku ne znam, ali ćemo vjerojatno brzo doznati, sve škole će biti postavljene tako da poštuju epidemiološke mjere.

Ono što je najveći problem je distanca u razredu, rekla je Pavić Šimetin.

- Toga smo svjesni i zapravo ta mogućnost što smo predložili podjelu razreda, to je puno izazvalo nezadovoljstva među članovima radne skupine koji se bave obrazovanjem, jer je to nešto što nisu do sada radili i otežava proces, te stavlja učenike u neravnopravan položaj, dodaje.