Fuchs: Ako učenik ne nosi masku, isto kao da je pošarao zid u školi; progovorio i o fakultetima: Neće nitko iz ministarstva hodati okolo s metrom po fakultetima i mjeriti

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs ponovio je u četvrtak kako ponuđeni model izvođenja nastave prepušta institucijama provođenje epidemioloških mjera, te će se one koji ne budu poštivali propisana pravila sankcionirati lokalno, u čemu očekuje odgovornost nadležnih

Odgovarajući na pitanja novinara uoči sjednice Vlade, ministar Fuchs je kazao kako za one učenike i nastavnike koji ne nose maske njegovo ministarstvo nije propisalo sankcije jer "nismo policijska država", ali je naglasio kako će učenik koji odbija nositi masku biti tretiran kao da krši pravila ponašanja propisana u školi, "isto kao da je pošarao zid u školi".

Na novinarsko pitanje kada će se znati u kojoj će se školi primjenjivati koji model nastave, ministar Fuchs je ponovio kako se, s obzirom na to da 40 posto škola u Hrvatskoj nema nastavu u jednoj smjeni, te je u nekim slučajevima opterećenje takvo da se mora pribjeći alternativnim varijantama cijepanja razreda, turnusa i slično, išlo s modelom koji prepušta ravnateljima škola da provođenje nastave prilagode svojim tehničkim i svim ostalim mogućnostima.

"Prema tome, u tom slučaju će se ili pozvati roditelji ili će ga se poslati doma ili nešto takvoga", pojasnio je Fuchs. Isto, kako je rekao, vrijedi i za učitelje koji odbijaju nositi maske, odnosno, bit će prepušteno ravnateljima da im objasne da time remete radnu disciplinu. Dodao je i kako za one učitelje koji ne mogu nositi maske iz nekog razloga "postoji i alternativno rješenje, oni mogu nositi vizir na primjer".

"Sve škole koje pohađaju nastavu u jednoj smjeni se mogu relativno jednostavno posložiti prema mjerama distance. Ostali se moraju cijepati. U tome je bit čitavog modela. Ako naredite da svi moraju cijepati razrede na pola, onda će i škola u Visu s deset učenika pocijepat razred na pola", pojasnio je.

Naputci Minstarstva su jasni i nedvosmisleni

Istaknuo je kako su naputci ministarstva znanosti i obrazovanja u svezi s epidemiološkim okolnostima početka školske i akademske godine posve jasni i nedvosmisleni, ponovivši kako se ponuđeni model provođenja nastave oslanja na odgovornost institucija i onih koji ih vode. "Sve je realno što je napisano, treba znati čitati, a onda ćete vidjeti da unutra uredno piše da se primjenjuju epidemiološke mjere, od distance, pranja ruku, smanjivanja gužvi itd.", rekao je ministar.

Što se tiče visokoškolskog obrazovanja, istaknuo je kako "u mjerama također piše da su sveučilišta, fakulteti, visoke škole, veleučilišta, dužni sukladno svojim mogućnostima osigurati nastavu poštujući sve epidemiološke principe".

"Piše jednako tako unutra, a to je preneseno mišljenje Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje s čim se i mi slažemo apsolutno na ministarstvu, da je klasični oblik izvođenja nastave, licem u lice, puno bolji sa svih aspekata, od pedagoških do obrazovnih u smislu stjecanja novog znanja", kazao je ministar Fuchs. Prema tome, ako to nije moguće, onda će fakulteti sukladno svojim autonomijama i odgovornošću organizirati nastavu, bilo u grupama, bilo koristeći sve moguće raspoložive mogućnosti, dodao je.

Upozorio je kako unatoč izvanrednoj situaciji, s obzirom na epidemiju kojoj svjedočimo, nije naprosto moguće čitav studij preko noći prebaciti na online nastavu, prije nego što je on akreditiran i dobio verifikacije od Nacionalnog vijeća i Agencije za znanost i visoko obrazovanje. "Dakle, ja ne znam kako bi si netko mogao zamisliti da bi išao doktoru koji je studij medicine kompletno završio online, ili eventualno još i specijalizaciju, i polagao ispite online bez pacijenata i bez ikoga. Mislim da to nikom nije u interesu", rekao je ministar.

Dodao je i kako "nitko nije naredio niti propisao, a neće nitko iz ministarstva hodati okolo sa metrom po fakultetima i mjeriti - pa valjda su sveučilišta odgovorna".