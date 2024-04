Kako bi izgledala Milanovićeva Treća Republika? Profesor: To traži velike promjene

Profesor Pađen danas je pak za N1 naglasio da se treća republika ne smije shvatiti kao republika SDP-a i njegovih jataka protiv HDZ-a: "To je naša zajednička treća republika koja ne traži veliko pretumbavanje Ustava, ali traži velike promjene u upravi i financijama.”

Kaže da se prije svega trebaju složiti birački popisi i registri birača: “To je nevjerojatan cirkus. Zašto je takva nesuglasnost između broja birača i onih koji imaju prebivalište i državljanstvo? To je grotlo u kojem će se svako izgubiti. To grotlo se može samo čistiti zajednički. To nije nešto što će SDP raditi protiv HDZ-a. Treba napraviti i izborne okruge u skladu s preporukom Ustavnog suda koji su bliže granicama postojećih županija.”

Upravo je smanjenje broja županija oblik prekrajanja teritorijalnog ustroja o kojem se najviše govori. Pađen s druge strane smatra da je ključ u smanjenju broja – općina.