Kajin o ponavljanju izbora u Istri i 'sječi kadrova': Dok novi nauče posao prođe čitav mandat!

Damir Kajin, bivši IDS-ov saborski zastupnik i novoizabrani nezavisni gradonačelnik Buzeta s podrškom SDP-a, poručio je da predsjednik IDS-a Boris Miletić 'nema šanse' ukoliko dođe do ponavljanja izbora za župana na bilo kojem biračkom mjestu Istarske županije

'Vidjet ćemo što će odlučiti DIP. Vjerojatno SDP ima veće šanse na Ustavnom sudu. Do danas se ta razlika svela na 13 glasova. Zanimljivo da u zemlji gdje mnogi kradu baš sve čega se dočepaju, samo kada se dijeli ponajveći plijen, a to je izborni, da nema prijevara. Ja sam duboko uvjeren da je došlo do prijevare birača i da građani Istre očekuju novi izlazak na biralište', poručio je Damir Kajin, novi gradonačelnik Buzeta u središnjem Dnevniku HTV-a.

Odgovorio je i zašto su ga naljutili posljednji potezi dosadašnjeg gradonačelnika IDS-ovca Siniše Žulića.

'Buzet ima sjajnih tvrtki, ali investicijski smo zapušten grad, a kadrovski - uprava nam je gotovo ruinirana. Što mi je napravio gospodin Žulić? On je povećao koeficijente pojedinim svojim djelatnicima, na taj način mi svjesno podijelio Gradsku upravu i poslao jednu ružnu poruku prema vani. Danas svi kao zapeti, počev od sindikata nadalje, iščekuju što će se dogoditi. Ja imam puni legitimitet i mandat da te koeficijente vratim na staro. Znam da plaće u javnom upravi nisu visoke, volio bih da su veće, ali ne može se nekima dati, a druge isključiti', rekao je, dodajući da postoji oko 140 korisnika proračunskih sredstava pa ono što se daje nekima to vjerojatno pripada i njegovateljicama u domu umirovljenika, tetama u vrtiću, vatrogascima...