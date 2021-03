Kaić: Neke zemlje panično povlače cjepivo; ljudi će se i dalje bojati AstraZenece iako za to nema razloga

Epidemiolog Bernard Kaić kazao je za RTL da se čak ni uz svu medicinsku dokumentaciju ne može sa stopostotnom sigurnoću reći da cijepljenje nije povezano s razvojem tromboze. 'Da bi bili sigurni, moramo imati velike i kvalitetne studije i one za sada ne postoje, ali sigurno će se raditi', rekao je Kaić, dodajući da bi čak i da se dokaže neko manje povećanje rizika od tromboze to još uvijek bio neusporedivo manji rizik nego od Covida

Što se treba dogoditi i da Hrvatska, kao i brojne europske zemlje, odustane privremeno od cijepljenja AstraZenecinim cjepivom?

'Moralo bi se pokazati da je odnos rizika i koristi nepovoljan. Moralo bi se dokazati, primjerice, da poremećaj koagulacije bude uzrokovan puno više nego što je očekivano u općoj populaciji. Ako se gleda neka uobičajena učestalost, gledajući samo za plućnu emboliju, jedan do dva tjedno na sto tisuća je očekivana učestalost neovisno o cijepljenju. Dakle više od jedan do dva na 100.000 doza cjepiva tjedno. To bi bio znak za uzbunu, ali već taj znak imamo i sad taj signal treba razjasniti, a to nije razlog da odmah povlačimo cjepivo. Čak i da se dokaže da cjepivo malo povećava rizik od poremećaja zgrušavanja ili baš od tromboza, pitanje je li bi to odmah bio znak da cjepivo više nema povoljan odnos koristi i rizika. Ako uzmete u obzir da je u Hrvatskoj 300.000 cijepljenih, mi smo na sva cjepiva imali do sada prijavljeno tri tromboze i nekoliko prijave krvarenja, ukupno desetak na 300.000 doza, a na 250.000 oboljelih od Covida je umrlo 5600 ljudi od tromboze, a znanstveni članci kažu da je 90 posto smrti od Covida uzrokovano mikrotrombozama u plućima. Neko manje povećanje rizika od tromboze od strane cjepiva zapravo još uvijek je neusporedivo manji rizik nego od Covida', objasnio je Kaić.