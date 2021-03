'Nuditi turističke usluge, a da turistički djelatnici nisu procijepljeni ne bi bilo posebno mudro'

Ministar zdravstva otkrio kako će se ponašati Nacionalni stožer u slučaju povećanja broja oboljelih u zemlji, i to u tjednu kada bilježimo 28 posto više zaraženih nego u proteklome

'384. je dan od početka epidemije, osim novozaraženih, danas je 855 bolesnika koji su hospitalizirani, to je čak 50 više nego jučer, odnosno u posljednja 24 sata 92 ih je hospitalizirano. To ukazuje da je virus oko nas i da svi skupa moramo biti oprezni. Izuzetno je važno poštivanje osnovnih mjera jer to su faktori koji mogu spriječiti širenje epidemije. U kontekstu nadolazeće turističke sezone upravo to je potrebno stalno napominjati. Svi zajedno smo odgovorni za to što će biti sutra', poručio je ministar zdravstva Vili Beroš, za HRT.

Na pitanje ako se nastavi trend povećanja oboljelih, hoće li doći do pooštravanja mjera na nacionalnoj razini Beroš je odgovorio da Nacionalni stožer od jeseni naglašava ulogu županijskih stožera i tako lokalno pokušava potaknuti stožere da promišljaju. Primjer za to je, kaže, Dubrovačko-neretvanska županija, njihov je stožer zaključio da se tamo nešto mora mijenjati i na tome im zahvaljuje. Više ćemo razmišljati, kaže, o lokalnom djelovanju u ovisnosti o epidemiološkoj situaciji, nego o horizontalnim mjerama koji bi važile za čitavu Hrvatsku.