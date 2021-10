Kaić: Ili se hitno svi cijepiti ili ići u neku verziju lockdowna. To je jedino što bi u ovom trenutku moglo naglo smanjiti broj oboljelih

Epidemiolog Bernard Kaić komentirajući najavu za aktiviranje Arene i sve veći broj oboljelih kaže da smo pogriješili jer se ponašamo kao da je još uvijek niska razina prijenosa bolesti kao što je to bilo na ljeto

'Ako nastavimo ovako ovo bi moglo trajati jako dugo, sigurno će nakon nekog vremena morati padati brojevi. Svaki val ima plato nakon kojeg brojevi padaju, samo je pitanje do koliko nisko će pasti i kad će ponovno rasti. Ne vjerujem da ovako visoki brojevi mogu trajati dulje od par tjedana, nakon toga će morati padati, ali ovisi o puno toga', kazao je upozoravajući i da je situacija malo izmakla kontroli po pitanju praćenja kontakata.

'I tada je bilo jasno da to raste i da nešto trebalo primijeniti, ako ništa u osobnom ponašanju da svatko za sebe misli kada nekamo ide koliko se izlaže riziku, ali je nakon ljeta to postalo očito. Nejasno mi je kako ljudi ne razmišljaju hoće li se zaraziti, oboljeti, prenijeti infekciju na nekog drugog', rekao je epidemiolog Bernard Kaić za RTL Danas .

'Ne može 100 epidemiologa uz druge poslove koje imaju kontaktirati svaki dan 4000 novih ljudi i još 12-15 tisuća njihovih kontakta, to je nemoguće postalo', kazao je te naveo kako postoje razne mogućnosti ističući primjer call centara koje smo imali prošle zime koji su, kako je rekao, donekle krpali nedostatke ljudi.

'Nažalost, nije se nešto puno u informatičkom smislu napravilo. Neke zemlje imaju informacijske sustave gdje se ljudi sami upisuju, dobe obavijest automatizmom da je rezultat pozitivan, upišu se sami, na temelju toga mogu otvoriti bolovanje i upisati svoje kontakte', objasnio je Kaić.

Istaknuo je i da za starije stanovništvo koje nije informatički pismeno trebaju postojati call centri koji će im pomagati.

'Nije svuda u Europi tako da bi svakoga trebao nazvati liječnik ili epidemiolog i sve njihove kontakte zvati. Postoje razni drugi modaliteti. Kad ima puno oboljelih, kad ne možemo sve kontaktirati razmišljamo o svim modalitetima. Razgovarali smo prošli petak o tome i trebamo pametan prijedlog smisliti i s time ići prema ministrastvu', kazao je.

Kaić se osvrnuo i na sve veći broj zaražene djece. Osvrčući se na prelazak na online nastavu, rekao je kako je to mjera u kojoj se znatno smanjuje transmisija virusa među školskom djecom osima ako s online nastave djeca ne odu pa se druže na igralištima, kafićima ili izvannastavnim aktivnostima jer to, ističe, onda nema smisla.

'Razumijem što govore pedagozi, sociolozi, psiholozi, da za djecu nije dobra online nastava, da je bolje za njih da idu u školu, to se može. Može se ići u školu, ali se naše škole nisu od prošle školske godine do ove pripremile za covid. Ne vidim da su spremnije u smislu bolje ventilacije, grupiranja, niti u smislu omogućavanja manjeg broja djece u razredima', kazao je Kaić.

Smatra i da će se zbog slobodnih tjedan dana škole smanjiti transmisija među školarcima no da će efekt toga biti kratkotrajan.

Da ga se pita što bi napravio da se riješi situacija s epidemijom i koje bi mjere donio, Kaić je odgovorio: 'Da se samo mene pita, kao epidemiologa, vjerojatno ne bi došlo do ovakvih situacija jer bi se puno prije postrožile mjere, još na ljeto. Sad? Ili se hitno svi cijepiti ili ići u neku verziju lockdowna, to je jedino što bi u ovom trenutku moglo naglo smanjiti broj oboljelih, ali to mi je jasno da je društvu neprihvatljivo. Eventualno se možemo svi cijepiti'.