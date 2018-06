Kada termometar pokazuje preko 22 stupnja, ondje je to 'toplinski val'

Dok će nama biti ugodno na 20 stupnjeva, za njih je već stiglo – pravo ljeto. Vrijeme za kupaći kostim, kratke rukave i bose noge. Iako neće zaplivati, nego se samo sunčati ili šetati morskim plićakom, najčešće će to raditi odjeveni u proljetne jakne, ponekad i zaogrnuti zimskim šalom. Ljetovanje je to na otoku Bokumu u Sjevernom moru odakle donosimo reportažu

Kada se živa u termometru popne iznad 22 stupnja, ondje bi se to već moglo nazvati 'toplinskim valom'. Ništa neuobičajeno za one koji uživaju na krajnjem sjeveru Europe, na otoku Borkumu u Sjevernom moru .

Njemački je to otok na morskoj granici s Nizozemskom. Na njemu 200 dana u godini sja sunce, a tek deset ne puše vjetar. Upravo zbog toga grupu hrvatskih novinara na put je povelo hrvatsko predstavništvo Europske komisije kako bismo se upoznali s tamošnjim velikim 'zelenim' energetskim projektom NETfficient .

'Nešto je poput naše Opatije', složili smo se nakon prve šetnje otokom.

Stranaca i nema puno, pa će se u trgovini dogoditi da prodavači na pitanje 'Govorite li engleski?' samo sliježu ramenima, a cijenu načrčkaju na komadiću papira.

Do otoka se može doploviti trajektom iz njemačkog Emdena. Iako velikom brzinom siječe morske valove, prolazeći gotovo kroz šumu vjetroparkova uz samu morsku granicu sa susjednom Nizozemskom, potrebno je nešto više od dva sata do Borkuma. Od luke do šarmantnog središta mjesta turiste prevozi vlak s tek dvije stanice. Vagoni Borkumer Kleinbahna, male otočne željeznice, raznobojni su i slatki, poput šarenih bombona.