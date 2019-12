'Kada bi se doslovno primjenjivao Zakon o izboru predsjednika, promatrača ne bi bilo'

O izbornoj šutnji i izborima za predsjednika RH koji se održavaju u nedjelju za N1 televiziju govorila je potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva Vesna Fabijančić-Križanić

Komentirala je i upozorenje GONG-a koji smatra da je upitna neutralnost organizacije izbora u inozemstvu. Naime, tamo se izbori održavaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima a organizira ih izvršna vlast, odnosno Ministarstvo vanjskih poslova, pa GONG smatra da je upitna neutralnost organizacije izbora.

Fabijančić-Križanić rekla je kako je takvo organiziranje izbora ustavna kategorija te da se oni ne mogu organizirati nigdje drugdje nego u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Na konstataciju voditeljice da za kršenje izborne šutnje, kada kandidati ne smiju predstavljati svoje programe niti pozivati birače da glasaju za njih, ne postoje sankcije potpredsjednica DIP-a odgovorila je potvrdno te je naglasila kako je to jedan od izbornih instituta koji 'naprosto vrišti da se ujednači na svim vrstama izbora'.

'Najsvježiji izborni zakon je Zakon o izboru predstavnika i vijeća nacionalnih manjina, on institut izborne šutnje uopće nema. To je bila glavna misao vodilja DIP-a kada smo izradili prijedlog jedinstvenog izbornog zakona. DIP nije predlagatelj pa smo prijedlog dostavili Ministarstvu uprave - na proljeće će biti dvije godine da smo im to dostavili. Ništa se nije dogodilo', rekla je Fabijančić-Križanec.