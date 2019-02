Kad spaljujete korov pazite da ne izazovete požar!

Ministarstvo unutarnjih poslova u utorak je poslalo apel hrvatskim građanima da, iskoriste li ovo sunčano i toplo vrijeme za spaljivanje trave i korova na poljoprivrednim i drugim površinama na otvorenom, dobro pripaze da ne izazovu požar, a osobe kojima vatra izmakne iz ruku i izazovu požar odmah prijave na broj 192 ili 112

Policija u tom smislu posebno napominje da je spaljivanje korova i biljnog otpada potrebno obavljati na za to predviđenim mjestima i u određeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o šumama i Odlukama o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose općine, gradovi ili županije.

Sisak: Od početka godine do danas buknulo 55 požara, 32 na otvorenom

Pri spaljivanju granja i otpadaka moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe trebaju imati sredstva i opremu za početno gašenje požara. Osoba koja je naložila vatru dužna ju je ugasiti i tek kad je vatra potpuno ugašena, a to se utvrđuje prebacivanjem pepela i polijeva­njem vodom, smije napustiti to mjesto.

Zabranjeno je spaljivanje korova i loženja vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću, zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem.

Ako osoba koja spaljuje korov i loži vatru na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu može li tom vatrom ugroziti druge površine i objekte, dužna je obavijestiti najbližu vatrogasnu udrugu ili javnu vatrogasnu postrojbu, neposredno ili putem telefona, najmanje tri sata prije spaljivanja.

Tko izazove požar kazna od 15.000 do 150.000 kuna ili zatvor do 60 dana, ako je iz nehaja od 2000 do 15.000 kuna

Temeljem Zakona o zaštiti od požara, za osobu koja izazove požar propisana je novčana kazna od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od dvije do 15.000 tisuća kuna.

Novčanom kaznom od 1000 do 15.000 kuna prekršajno će biti kažnjena osobe koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru.

Osim toga, ističu u MUP-u, ovakvim nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, za koje se može izreći kazna zatvora do tri godine, ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.

'Samo savjesnim ponašanjem i brigom za okolinu smanjit ćemo mogućnost izbijanja većih požara koji bi mogli imati i tragične posljedice', poručuju iz policije.

Jutros su dva kanadera upućena u gašenje požara na području Pupnat-Žrnovo-Uvala Orlanduša na otoku Korčuli, a jučer je požar na otvorenom, najvjerojatnije baš zbog nepažnje kod spaljivanja korova, izbio između Gospića i Lovinca. Zbog dimne zavjese koja je otežavala vidljivost u prometu cijelo prijepodne u prekidu je bio promet autocestom A1 kroz Liku.

Prošlog vikenda uz udare bure gorjelo u sedam županija

No, najteže je vatrogascima i mještanima bilo prošlog vikenda kada je, uz udare jake bure koja je raspirivala vatru, gorjelo na području sedam županija - Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Karlovačke: U Splitu je oko 4 sata u noći sa subote na nedjelju izmjeren najjači udar bure u povijesti mjerenja - čak 176 km/h.

Veliki šumski požar izbio je u subotu kod Tribunja, nekoliko stotina metara od zgrade 'Uljare', 'vatreno' je bilo i kod Vodica, a jaka bura, zbog koje se nije mogla koristiti pomoć iz zraka, požar je širila prema naseljenom području.