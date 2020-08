Kacin: Karantena za Slovence od petka! Stanje u Hrvatskoj je dramatično; sami su se stavili na crvenu listu

Glasnogovornik slovenske vlade za Covid-19 Jelko Kacin kazao je u srijedu da će vlada u četvrtak odrediti rok za povratak njezinih državljana iz Hrvatske kako bi izbjegli obvezujuću karantenu, da bi nešto kasnije izjavio da će, po svemu sudeći, karantena stupiti na snagu već od petka

Vrijeme koje će im dati vlada da se vrate bit će do kraja ovog tjedna "a možda i nešto više", ali to je ovisno i od broja novih zaraza u Hrvatskoj, kazao je Kacin, no dodao je kako je u Hrvatskoj, s obzirom na današnji opet rekordni broj novih zaraza "dramatično" i da je "sve manje manevarskog prostora".

Nešto kasnije, kako prenosi državna agencija STA, Kacin je izjavio da će karantena vrijediti od petka za putnike koji upravo kreću ka Hrvatskoj, dok onima koji planiraju povratak ostavljaju rok, po svemu sudeći, do nedjelje.