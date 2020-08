Kacin nagovijestio uvođenje karantene u subotu ili nedjelju: U Hrvatskoj je možda već počeo treći val epidemije!

Na Hrvaškem je največ novih okužb v splitsko-dalmatinski županiji (kar 64,5 na 100 000 prebivalce) in v Šibensko-kninski županiji-60,9, prav tam, kjer so znane lokacije nočnih zabavišč. Na obali so razmere najboljše v Istarski županiji. pic.twitter.com/A5Pk2esYYT