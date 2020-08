Jelko Kacin: Slovenska vlada u četvrtak odlučuje o režimu ulaska zbog covida-19, i dalje moguće stavljanje Hrvatske na crvenu listu

O mogućim restrikcijama pri ulasku putnika iz Hrvatske u Sloveniju zbog povećanog broja slučajeva "uvoza" koronavirusa vlada će odlučivati u četvrtak, izjavio je u nedjelju za Slovenski radio glasnogovornik za covid-19 Jelko Kacin

"Pričekat ćemo do utorka kako bismo vidjeli rezultate testiranja provedenih u ponedjeljak i ako do tada ne dođe do promjene u režimu rada noćnih lokala i klubova u Hrvatskoj morat ćemo na neki način ograničiti uvoze zaraze", kazao je Kacin, dodavši da se predviđa da bi u tom slučaju vlada svoju odluku na prijedlog epidemiologa donijela u četvrtak.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak najavio je u četvrtak da svi kafići i klubovi mogu raditi do ponoći.