Juričan (Bandić) zagrebačkim ulicama nadjenuo imena Ive Sanadera, žrtava Uskoka i tajkuna

Predsjednički kandidat Dario Juričan izveo je u četvrtak performans nazvan "akcija spašavanja Hrvatske", tako što je preimenovao Ulicu kralja Zvonimira u "Ulicu dr. Ive Sanadera", Trg žrtava fašizma u "Trg žrtava Uskoka", a Trg hrvatskih velikana u "Trg hrvatskih tajkuna"

"Ovu ulicu smo preimenovali u ulicu dr. Ive Sanadera. To je povijesna ličnost, gigant HDZ-a kojeg se HDZ srami”, kazao je Juričan, dodavši da se Sanader zalaže za iste vrijednosti kao i on, a to je "korupcija svima, ne samo njima".