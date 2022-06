Juratović: Izetbegović treba u istu ravan s Dodikom i Čovićem kao osoba koja djeluje destruktivno po BiH

Njemački parlamentarni zastupnik hrvatskog porijekla Josip Juratović (SPD) ne namjerava odustati od pokušaja da se u rezoluciji Bundestaga o Bosni i Hercegovini, pored Milorada Dodika i Dragana Čovića među osobe koje djeluju destruktivno po BiH svrsta i Bakir Izetbegović

"Ali to ne znači da je rezolucija potpuna", dodao je. Objasnio je da prilikom izglasavanja postoji mogućnost prihvaćanja popratnog dokumenta u kojem će biti naglašeno da se rezolucija naziva "Podrška Bosni i Hercegovini na putu u bolju budućnost" podržava, ali da su joj potrebne dopune. Rezolucija bi krajem lipnja ili početkom srpnja trebala biti usvojena u Bundestagu.

Nije, međutim, optimističan da će mu to i uspjeti.

"To je normala procedura u Bundestagu koja omogućava da se pojedini zastupnici mogu izjasniti da podržavaju rezoluciju, ali i dodatno mogu naglasiti njezine nedostatke", ističe Juratović.

"Te dopune su uglavnom već i dogovorene u radnoj grupi za europska pitanja SPD-a. Taj papir neće biti na raspravi nego će ga potpisati pojedini zastupnici koji su misle da rezoluciju treba tim točkama dopuniti", kaže Juratović. On ističe kako se prije svega radi o pitanju poimeničnog navođenja nacionalističkih stranaka i njihovih vođa, te suzbijanje korupcije i kriminala. Odnosi se to i na navođenje pozitivnih snaga u BiH, što po njegovom mišljenju i mišljenju nekih zastupničkih kolega nedostaje rezoluciji.

Ništa osobno protiv Ahmetovića, ali..

On naglašava kako se pritom ne radi o nekom sporu između njega i stranačkog kolege Adisa Ahmetovića koji se u medijima smatra pokretačkom snagom rezolucije.

"Samom činjenicom da sam mu ustupio mjesto u odboru za vanjsku politiku znak je da nemam ništa osobno protiv kolege Ahmetovića", kaže Juratović.

"Otkako sam u politici, već četrdeset godina, oduvijek sam imao problem s nacionalistima svih boja i naroda pa tako i s bošnjačkim nacionalistima. I ako kolega Ahmetović prešućuje nacionalizam među Bošnjacima, onda imam problem i s njim", naglašava Juratović.

Izetbegović je nacionalist

On smatra kako je jako važno navesti Bakira Izetbegovića kao etnonacionalista, zajedno s ostalom dvojicom, Dodikom i Čovićem.

"Izetbegović je svojim ponašanjem pridonio disfunkcionalnosti Federacije BiH i preferira retoriku podjela, što su u svojoj izjavi potvrdili i iz američkog veleposlanstva u BiH. Ova rezolucija bez navođenja Bakira Izetbegovića upravo je idealna za njegovu izbornu kampanju koju je svu evidentno usmjerio na dijasporu i zato je toliko nevjerojatan pritisak na mene", navodi Juratović u razgovoru za Hinu. Dugogodišnji zastupnik Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD), porijeklom iz Podravine, kaže kako je iznenađen žestokom reakcijom na njegove zahtjeve glede rezolucije, ali ističe kako se već naučio na pritiske "nacionalista sa zapadnog Balkana". Dodaje da svi imaju jednaki stil pokretanja mašinerije laži, kleveta, izokretanja činjenica.

"To nije ništa novo, jer to često doživljavam i od hrvatskih i srpskih i svih ostalih nacionalista. No puno važnije mi je da isto tako dobivam golemu podršku umjerenih Bošnjaka, Hrvata i Srba, koji možda nisu tako bučni, ali su u većini", kaže Juratović. Kaže da ga čudi činjenica da je tekst rezolucije o BiH procurio u javnost prije usuglašavanja u parlamentu.

Nove dimenzije pritiska

"Na vanjskopolitičkom planu još nisam tako nešto doživio, da nacrt pod čudnim okolnostima ode u javnost, prije nego što je uopće bio na raspravi u zastupničkom klubu". Teško mu je reći tko stoji iza toga jer je nacrt rezolucije je bio dostupan svima. Ali je siguran da ga u medijima ocrnjuju bošnjački nacionalisti koji, tvrdi, podvaljuju da se protivi rezoluciji i narušava ugled SPD-a.

"Iza ove hajke na mene stoji dobro razgrađena mreža bošnjačkih nacionalista koja već duže vremena radi na izbornoj kampanji za predstojeće izbore u BiH. Uvijek postoje grupe koje kroz svoje lobiste pokušavaju utjecati na političke procese i odluke u njemačkom Bundestagu, što je u političkom svijetu i normalno", kaže Juratović, dugogodišnji pratitelj prilika u jugoistočnoj Europi. Ti se pokušaji se uglavnom odvijaju tako da se na političke procese u korist svojih interesa pokušava utjecati argumentima.

"No u ovom slučaju se vršio pritisak kroz društvene mreže, spinove, naručenim tekstovima u novinama gdje se pokušavalo jednog zastupnika ušutkati i spriječiti da iznese svoje mišljenje. To je već udružena kriminalna aktivnost koju sam već doživljavao od nekih drugih nacionalističkih organizacija protiv kojih sam dobio sudske procese, a neke i dan danas vodim", naglašava Juratović..

Što je Ahmetović?

Juratović se na kraju osvrnuo i na kontroverze koje su se stvorile oko pogrešnog navođenja funkcije Adisa Ahmetovića, što se, kaže, i njemu događalo u vrijeme kada je obnašao istu funkciju.

"Adis Ahmetović je kao novo političko lice na zapadnom Balkanu u mnogim medijima pogrešno tituliran (kao izaslasnik Bundestaga za zapadni Balkan op.a.) pri čemu Adis očigledno nije vidio potrebu da to ispravi. On je izvjestitelj za zapadni Balkan SPD-a u odboru za vanjsku politiku", objašnjava Juratović. To nije malo jer je SPD najjača stranka u njemačkoj vladajućoj koaliciji.

"Ali je jedan od nekoliko desetaka izvjestitelja koje Bundestag ima za zapadni Balkan u različitim odborima i radnim grupama, među kojima sam i ja u odboru za europska pitanja", kaže Juratović. Funkcija posebnog izvjestitelja Bundestaga za zapadni Balkan ne postoji.

"Postoji samo specijalni izvjestitelj za zapadni Balkan ispred ministarstva vanjskih poslova, a to je Manuel Sarrazin", zaključuje Juratović.

(razgovarao: Nenad Kreizer/Hina)