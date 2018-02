Juncker u Beogradu: Države s bileteralnim sporovima više ne mogu u EU

Predsjednik Europske komisije Jean Claude Juncker poručio je u ponedjeljak u Beogradu kako 2025. godina iz Europske strategije za zapadni Balkan "nije obećanje" već ohrabrenje i poticaj zemljama kandidatima, ponovivši da s nerješenim bilateralnim sporovima ne mogu postati članice EU.

"To nije obećanje, to su perspektive, to je indikativni datum, to je ohrabrenje", rekao je Juncker na konferenciji za novinare nakon razgovora s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i povjerenikom za proširenje i susjedsku politiku Johanesom Hahnom.

Predsjednik EK-a je ponovno naglasio da se u EU ne mogu unostiti bilateralni nesporazumi i uzajamna nerješena pitanja "Ne možemo prihvatiti u EU zemlje koje nisu riješile svoje probleme, ne možemo uvoziti bilateralne sporove. Važno je da se ti sporovi riješe prije ulaska", rekao je Juncker.