Josipović spustio Milanoviću: Inauguracija nije fešta, to je državni ritual! Ustavni sud mu neće doći 'na noge'

Bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović komentirao je odluku novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića o skromnoj inauguraciji na Pantovčaku.

Josipović je za televiziju N1 rekao da je Milanovićeva odluka u skladu s time kako on vidi ulogu predsjednika države. On ju osobno vidi drugačije:

'Čin inauguracije nije predsjednikova fešta, to je državni ritual, a ne znam hoće li Ustavni sud na to pristati. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li Ustavni sud doći na Pantovčak i na takav način sudjelovati jer to nije rođendanska proslava u kojoj svatko sam odlučuje. Kada sam ja imao inauguraciju, također sam imao ideju da se ona održi negdje drugdje, no od te sam ideje odustao jer sam čuo i kako Ustavni sud vidi tu ceremoniju. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li mu ustavni suci doći 'na noge', rekao je Josipović.