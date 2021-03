Josipović o Bandiću, Klisoviću, Tomaševiću i izboru šefa Vrhovnog suda: Ako bude mudrosti premijera i predsjednika...

Bivši predsjednik Ivo Josipović, s kojim se Milan Bandić 2010. našao u drugom krugu predsjedničkih izbora, komentirao je njihovu dugodišnju suradnju. Dotaknuo se i teme izbor predsjednika Vrhovnog suda i rekao da su javna prepucavanja na tu temu štetna

“Bandić i ja smo različito promišljali politiku, ideologiju i neka konkretna politička pitanja, ali to je prirodno u demokraciji. Sve njegove druge stvari o kojima se govori, u ovim trenucima žalosti bih ostavio sa strane. On je očito imao posebni magnet na gradski izborima. Sjećam se i dobrih trenutaka suradnje i dobrih stvari koje je napravio, a o lošima će se vjerojatno još puno pričati. Bio je potpuno korektan i u projektima gdje se očekivala suradnja, sve je štimalo, nije bilo ni traga osvetoljubivosti zbog gubitka predsjedničkih izbora.”

S druge strane, smatra da su postupci protiv Bandića predugo trajali: “Bez obzira na to je li kriv ili ne, trajanje postupaka ide na dušu pravosuđa. To su postupci bez konca i kraja, neobične formulacije optužnica, nešto što ne bi trebalo biti uzor rada pravosuđa. Korektno je oštrije kritički komentirati ostavštinu Bandića s određenim odmakom, ali danas ne.”

Posljedice za lokalne izbore

Jospović se slaže da je smrt zagrebačkog gradonačelnika vjerojatno promijenila pozicije kandidata u utrci za gradonačelnika. Smatra da će se dio birača okrenuti ljevici, a dio desnici, a osvrnuo se i na strukturu gradske uprave:

“Ne bih rekao da su svi koji rade u Gradskoj upravi pripadnici Bandićeve političke struje. Bilo je puno onih koji su na pozicije dolazili po političkom kriteriju, ali bilo je i onih s natječaja. Oni koji s prebjegli iz stranaka i nisu vratili mandat, to im ne služi na čast. Išli su direktno protiv volje birača koji su za njih glasali.”

Nije htio komentirati šanse predstavljenih kandidata za zagrebačke izbore, no rekao je: “Što se tiče Josipa Klisovića, radi se o ozbiljnom i odgovornom čovjeku, obrazovanom i moralnom koji nije uprljao svoj lik. Možda je problem da je relativno kasno ušao u kampanju i da nije dovoljno poznat, ali na njemu i stranci je sad da to intenziviraju i pokažu kvalitete koje zaista ima. On je tih i skroman čovjek. Morat će učiniti puno da sa svojim likom i djelom upozna širu javnost, mislim da je izvrstan kandidat. Cijenim i Tomislava Tomaševića. Dobar je kandidat s drugčijim pristupom i gardom u politici od Klisovića. Ja sam mentalitetom i temperamentnom bliži Klisoviću pa je i tu moj afinitet, ali poštujem Tomaševića.”

Smatra da Bandićeva stranka sad nema previše šanse jer je “Bandić bio toliko dominantna figura i u stranci i politici da ne vjerujem da netko može uskočiti u njegove cipele”.

“Budućeg gradonačelnika bih tražio prije svega u konfrontaciji između Klisovića i Tomaševića i nekog kandidata desnice”, rekao je Josipović dodajući da ne vjeruje da će desnica preuzeti Zagreb.

Dotaknuo se i teme izbora predsjednika Vrhovnog suda. Komentirajući izjavu predsjednika Zorana Milanovića da neće odustati od svog ustavnog prava da Saboru predloži kandidata za predsjednika Vrhovnog suda.

“Složio bih se jer tako kaže Ustav. Zakon o načinu biranja predsjednika Vrhovnog suda je eklatantno protivan Ustavu. Ranije su se birali na prijedlog predsjednika. Ako se pojasni procedura, ona ne smije biti suprotna Ustavu, no sad zakon radikalno mijenja proceduru i derogira Ustav. Nova procedura, suprotno Ustavnoj odredbi, traži od predsjednika Republike da on traži mišljenje od saborskog odbora i to o svim kandidatima. Susretao sam se u praksi s promjenama koje devastiraju ulogu predsjednika Republike kao vrhovnog zapovjednika, bilo je slučajeva kad sam neposredno primjenjivao Ustav. On je neposredno primjenjiva norma, i to najviša. Nema tog zakona koji bi mogao biti suprotan Ustavu”, kazao je Josipović.

Predsjednik u sukobu zakona i Ustava mora izabrati Ustav, dodaje i ističe: “Ako bude mudrosti, mislim na premijera i predsjednika, naći će se solucija u koja neće devastirati uloga predsjednika Republike, neovisno hoće li Sabor prihvatiti ili ne tog kandidata.

Ovakva se rasprava ne bi se trebala voditi preko medija i ne bi trebali poručivati jedan drugom što i kako će tko postupiti. Trebali bi se dogovoriti i onda to prenijeti javnosti. Ovo otežava nalaženje pravog rješenja jer se stavovi radikaliziraju.”