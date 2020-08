Još nekoliko dana vrućeg ljeta, a zatim jaka promjena koja bi mogla označiti početak jeseni

Još četiri dana očekuje nas pravo ljetno vrijeme. Prevladavat će pretežno sunčano, danju i vruće do vrlo vruće uz dnevne temperature zraka do 33 °C. Puhat će većinom slab do umjeren jugozapadnjak i jugo

Temperature zraka još će više biti na istoku Hrvatske gdje ICON neposredno prije promjene vremena predviđa vrijednosti iznad 35 °C, javlja Istramet.

No krajem mjeseca sukladno završetku klimatološkog ljeta sprema nam se jaka promjena vremena. Prema svemu sudeći već u nedjelju doći će do prodora velike količine hladnijeg i vlažnog zraka s Atlantika uz stvaranje ciklone u Genovi. U takvoj situaciji očekuje nas dinamična promjena vremena uz čestu kišu, pljuskove i grmljavinu, ali i osjetan pad temperature zraka čak i ispod prosječnih za doba godine. Promjena vremena neće biti kratkog vijeka, već će se promjenjivo vrijeme zadržati danima.