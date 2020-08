Danas do 35 °C, ali navečer stiže fronta: Upaljen meteoalarm za Zagreb i Karlovac, a sutra gotovo za cijelu Hrvatsku

U subotu će dnevne temperature zraka dosezati 35 Celzijevih stupnjeva. Navečer stiže pogoršanje vremena te je izdan žuti meteoalarm za zagrebačko i karlovačko područje zbog nevremena. U nedjelju je pak gotovo cijela država pod meteoalarmom

Na Jadranu nakon jutarnjeg burina, danju slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Puhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a duž ostatka obale umjeren jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar.

Najniža temperatura zraka od 16 do 20, na Jadranu od 22 do 26 °C. Najviša dnevna između 24 i 29, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 29 do 34 °C.