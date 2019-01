Još malo kiše i snijega, a od četvrtka se tope minusi i stiže južina

Nakon utorka s čestom kišom, osobito u gorju i snijegom, tijekom promjenljivo oblačne srijede oborina će biti malo gdje, uglavnom u južnijim krajevima, osobito navečer i u noći na četvrtak, kada je u višim dijelovima unutrašnjosti Dalmacije moguć i snijeg. Zbog jutarnjih minusa i moguće poledice u prometu kopnenim područjem nužan je oprez

U četvrtak će se novi tanji snježni pokrivač vrlo vjerojatno stvarati u većini gorske Hrvatske, pa i u nekim sjevernijim krajevima, posebice u Posavini, Slavoniji i Srijemu. Još češćih i obilnijih oborina bit će od petka do nedjelje, i to uglavnom kiše, jer će temperatura, uz južinu, osjetno porasti pa će minusi nakon petka ujutro većinom izostati. Snijeg će tijekom vikenda povremeno padati samo u gorju, uglavnom višem, a u nižem tek u ponedjeljak, kada će na Jadranu opet zapuhati jaka, gdjegod i olujna bura. Do tada većinom jugo, najjače - ponegdje i olujno - u petak i subotu, na jugu još i nedjelju, donosi prognoza DHMZ-a i dr. sc. Nataše Strelec Mahović objavljena na HRT-u.

Srijeda - promjenljivo, samo ponegdje malo oborine, uglavnom u južnijim krajevima

U Slavoniji, Baranji i Srijemu u srijedu ujutro još ponegdje može biti slabih oborina, uglavnom susnježice i snijega, a zatim bi se poslijepodne oblaci mogli i djelomice razići. Vjetar će biti slab. Temperatura ujutro od -4 do -1 °C, a danju od 1 do 3 °C. Poneka pahulja snijega mogla bi pasti još noćas i ujutro i na karlovačkom i sisačkom području, no u većini će središnje Hrvatske biti promjenljivo oblačno, ujutro i maglovito, poslijepodne uz mogućnost kraćih sunčanih razdoblja. Najniža temperatura od -5 do -1 °C, a najviša dnevna od 1 do 3 °C.