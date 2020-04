Na području Krapinsko-zagorske županije još je jedna osoba zaražena koronavirusom, izvijestio je u nedjelju županijski Stožer civilne zaštite.

Pozitivan nalaz zaprimljen je jutros u 8 sati, a pristigla su i 53 negativna nalaza za briseve uzete u subotu, kao i četiri negativna rezultata za briseve koji su se čekali jooš od 24. travnja, javljaju iz Stožera.

Novoboljela osoba je s područja Općine Đurmanec.

Do sada je na području Krapinsko-zagorske županije ukupno uzet 1.421 uzorak, a još se čekaju rezultati za 37 briseva uzetih 25. travnja te za jedan koji je uzet dan ranije.

U razdoblju od 24. travnja do 22 sata, do sinoć do 22 sata, na području Policijske uprave Krapinsko-zagorske nije evidentirano ni jedno kršenje mjera samoizolacije, a od subote u 7, do nedjelje u 7 sati zabilježeno je 13 kršenja Odluke o zabrani napuštanja prebivališta i stalnog boravka u Hrvatskoj.