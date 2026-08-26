Još jedna nesreća s djetetom na romobilu: Vozačica automobila teško ga ozlijedila

Na dijete na romobilu naletjela je vozačica automobila. Kako dijete nije imalo kacigu, u padu je zadobilo teške ozljede
Još jedna prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo dijete na romobilu dogodila se u utorak, nešto iza 17 sati u Sesvetama.
Kako je izvijestila PU zagrebačka dijete je upravljalo električnim romobilom dok na glavi za vrijeme vožnje nije imalo zaštitnu kacigu, a kretalo se obilježenom biciklističkom stazom na nogostupu Ulice Ljudevita Posavskog u smjeru juga.
Dolaskom do raskrižja s Ulicom 144. brigade hrvatske vojske gdje se prometom upravlja semaforima, bez zaustavljanja na semaforu uključivalo se u promet i nastavilo kretanje u smjeru juga prelazeći Ulicu 144. brigade hrvatske vojske po obilježenom prijelazu biciklističke staze preko kolnika.
Tom je prilikom na njega naletio osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala 39-godišnjakinja, a koja se kretala Ulicom Ljudevita Posavskog, prometnom trakom namijenjenom za skretanje u lijevo u smjeru juga te je u raskrižju na znak neutvrđenog svjetla na semaforu skretala lijevo u Ulicu 144. brigade hrvatske vojske u smjeru istoka.
U prometnoj nesreći dijete je teško ozlijeđeno te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.