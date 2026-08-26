Još jedna nesreća s djetetom na romobilu: Vozačica automobila teško ga ozlijedila

Još jedna prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo dijete na romobilu dogodila se u utorak, nešto iza 17 sati u Sesvetama.

Kako je izvijestila PU zagrebačka dijete je upravljalo električnim romobilom dok na glavi za vrijeme vožnje nije imalo zaštitnu kacigu, a kretalo se obilježenom biciklističkom stazom na nogostupu Ulice Ljudevita Posavskog u smjeru juga.

Dolaskom do raskrižja s Ulicom 144. brigade hrvatske vojske gdje se prometom upravlja semaforima, bez zaustavljanja na semaforu uključivalo se u promet i nastavilo kretanje u smjeru juga prelazeći Ulicu 144. brigade hrvatske vojske po obilježenom prijelazu biciklističke staze preko kolnika.