Mikulić? Taj dečko je bio moj pripravnik, Hebrangov tajnik... Naslijediti me može jedino Leonardo da Vinci!

Branko Jordanić, bivši glavni državni inspektor, komentirao je plan oživljavanja Državnog inspektorata, koji je ugašen 2014.

'Što se tiče vođenja Inspektorata nekih 20 godina, a s odmakom mogu reći, izuzetno spretnog i pametnog vođenja, bilo je nešto više od 1000 vrhunskih profesionalaca, koji su osnovno blago svake države. Tada je bilo previše problema, a mojim odlaskom on je bio osuđen na odstrel. Oni danas misle da će riješiti problem svojom inspekcijom, a to je krivo', kazao je Branko Jordanić za N1.

Smatra da Državni inspektorat treba biti neovisno tijelo što obavlja poslove koje premijer ne stigne ili ne zna. 'Pokrivali smo turizam, rad na crno, eksploataciju ruda, šuma... U naše doba nije se moglo dogoditi da neki poticaji budu bačen novac. Izuzetno sam se zalagao za koncesije jer one daju dignitet, obavezu i pravo da zaradite', kazao je.

Kazao je da morate krvavo raditi 20 godina da biste stvorili ugled. 'Najprije trebate tri do pet godina da dobro pripremite ljude kako bi radili na isti ili sličan način da bi se počeli davati rezultati', mišljenja je Jordanić.

'Prva kazna bila je razumna, druga drastična, a treći korak ključ u bravu. A to se tako u Hrvatskoj nikada neće dogoditi jer silni rođaci i 'ovisnici' praktički jedni drugima kreiraju život', poručio je nekadašnji glavni državni inspektor.

Na upit može li na čelu Inspektorata biti političar, a sada se spominje HDZ-ovac Andrija Mikulić, Jordanić je kazao da je 'taj dečko bio njegov pripravnik i tajnik Andrije Hebranga'.

'Meni tada nisu trebali špijuni i kontrolori, ja sam vrlo rado primao ljude svih boja i vjera...', istaknuo je.

Ne misli da je Mikulić dobar izbor.

'On je bio kod mene u rangu inspektora rudarskog segmenta, to je mali segment, a ovo je puno širi. U ovom vremenu i okolnostima jedina osoba koja bi to mogla napraviti je Leonardo da Vinci. Prvobitna misao pri osnivanju Državnog inspektorata bila je borba protiv korupcije, a ja moram reći da je ona puno manja od onog što se o njoj govori te o korupciji kao zvijeri ne možemo govoriti', zaključio je.