Johnson poručio EU: Spreman sam na razgovore o Brexitu kad promijenite stajalište

Britanski premijer Boris Johnson rekao je europskim čelnicima da će sjesti s njima na pregovore o brexitu kada oni dadu na znanje da su spremni promijeniti poziciju vezano uz sporazum o britanskom izlasku iz članstva, kazala je u ponedjeljak njegova glasnogovornica

Otkako je prošlog tjedna postao premijer, Johnson je razgovarao s nekoliko čelnika EU no tek se treba izjasniti kada će krenuti u prvi međunarodni posjet.

'Premijer je europskim liderima izložio stajalište...da sporazum o povlačenju koji uključuje i backstop tri puta nije prošao u parlamentu. Zbog toga ga treba mijenjati', kazala je Johnsonova glasnogovornica.

'Premijer će biti sretan da sjedne za pregovarački stol kad se pozicija promijeni. No on je jasno dao do znanja svima s kojima je razgovarao što treba biti učinjeno', rekla je novinarima glasnogovornica.