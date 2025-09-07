Jemenski dron srušio se blizu izraelske zračne luke Ramon

"Nisu se oglasile sirene, incident se istražuje", objavila je vojska na Telegramu. Izraelski novinski portal ynet izvijestio je da je u incidentu jedna osoba ozlijeđena.

Prema izraelskim zrakoplovnim vlastima, pogođen je prostor dolaska u zračnu luku. Zračni prostor iznad zračne luke Ramon koja se nalazi sjeverno od Eilata, najjužnijeg izraelskog grada na Crvenom moru, bio je privremeno zatvoren.

To je uslijedilo nakon što je vojska objavila da je protuzračna obrana presrela tri drona lansirana iz Jemena.