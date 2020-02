Jelenić: Postupanje DORH-a u većini predmeta je tajno i ne možemo zadovoljiti znatiželju javnosti

Izvještaji o radu DORH-a u 2017. i 2018. godine u popodnevnim su satima stigli na raspravu u Saboru. No, iako su zastupnici od glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića pokušali izvući podatke o pojedinim predmetima, on o konkretnim slučajevima nije želio govoriti

'Izvještaji o kojima ćete raspravljati rezultat su predanog rada svih dužnosnika, službenika i namještenika u državnom odvjetništvu. svi podaci izneseni u oba ova izvješća daju mi za pravo tvrditi da su državna odvjetništva i u 2017. i u 2018. zadržala visok stupanj ažurnosti i kvalitete u radu. Osim što svoj posao obavljaju neovisno, mimo ikakvih vanjskih utjecaja, i profesionalno, vođeni isključivo činjenicama i zakonom s ciljem postizanja pravde, bez obzira je li i tko zadovoljan odlukama koje donose, državni odvjetnici su danas više nego ikada prije svjesni propitkivanja njihovog rada. I to je u redu. Transparentnost rada je dobrodošla, ali pri tome svi moramo biti svjesni da je postupanje državnog odvjetništva u kaznenim predmetima, ali i u građanskim predmetima u najvećoj mjeri po zakonu tajno ili barem nejavno i često nismo u mogućnosti zadovoljiti znatiželju javnosti', kazao je u uvodnom izlaganju glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić.

Među onima znatiželjnim bili su i mnogi zastupnici, koji su od glavnog državnog odvjetnika pokušali izvuć i neki podatak o konkretnim predmetima.

'Moje pitanje je jednostavno. 2015. ste u istrazi protiv gradonačelnika Bandića utvrdili da je vlasnik 3 prikrivena stana. Sada je 2020. godina. Radi se o stanovima od 95 kvadrata na Krugama, 78 kvadrata i garaži na Horvaćanskoj cesti i 94 kvadrata na Gračanskoj cesti, čiji je navodno prikriveni vlasnik bila njegova supruga. Šest godina nakon toga procesi još uvijek traju. Zanima me može li Bandić raspolagati tom imovinom i na koji način je uopće mogao steći tu imovinu', zanimalo je SDP-ovog Gordana Marasa.

'Sabornica nije mjesta na kojem se može raspravljati o konkretnim predmetima. Da li netko može ili ne može steći neku imovinu trebao bi biti šrvenstveno predmet propitkivanja poreznih tijela, a ako je stjecanje imovine rezultat kaznenog djela onda i tijela razotkrivanja te DORH-a', poručio je Jelenić.

SDP-ov Joško Klisović podjetio je pak Jelenića kako građani imaju vrlo nisko povjerenje u pravosuđe te ga upitao kako misli zadobiti to povjerenje. 'Sumnje koje građani imaju da se ponekad proceduralne greške u uvodnom dijelu postupka rade namjerno kako bi kasnije bile osnova odvjetnicima optuženih da oslobode svoje klijente', kazao je Klisović.

No Jelenić je poručio da proceduralne greške nisu dovodile do ukidanja presuda. 'Ne mogu prihvatiti tezu da se iste rade namjerno. A što se tiče percepcije rada pravosuđa odnosno DORH-a, ne bih govorio o onome što se ne tiče rada DORH-a. Neka svi počiste prvo u svom dvorištu', dodao je.

O pojedinačnim slučajevima odgovore je tražio i Damjan Vucelić iz Živog zida. 'Državna revizija je utvrdila da Tomislav Debeljak nenamjenski troši novac HBOR-a, je li itko iz uprave HBOR-a pozvan u DORH? Osam mjeseci je prošlo od smrti Siniše Palma, je li Ivica Kirin upleten i gdje je nestalo 17 milijuna kuna? Tko je pljačkao Pevec i je li Pevecu oteta imovina?', upitao je Vucelić, no Jelenić je ponovio da o konkretnim predmetima ne može govoriti.

I prilikom ranijih izvještaja o radu DORH-a i Jelenićevi prethodnici spominjali su problem prostora, odnosno nedostatka prostora i uvjete rada u prostorijama državnih odvjetništava, ali i nedostatak ljudstva. Spomenuo je to danas, potaknut pitanjem Mostovog Roberta Podolnjaka, i Jelenić. 'Mi radimo po sistematizaciji iz 2001. i fali nam 150 ljudi. Ulažemo maksimalne napore da održivo ovu razinu ažurnosti i kvalitete, ali osobno bi volio da budemo još kvalitetniji. No, ne nedostaje volje i želje, to vas uvjeravam', kazao je.

SDP-ov Željko Jovanović upitao je pak glavnog državnog odvjetnika da mu objasni kako to da brojke govore da je rad DORH-a uspješan, a percepcija govori nešto sasvim drugo. 'A drugo, kako se osjećate kada znate da će o vašem radu glasati žetončići uskokovog osumnjičenika, bivši ministri i dužnosnici koji se nalaze na sudu?', upitao je Jovanović.

'Percepcija javnosti ne odgovara stvarnim rezultatima kad ih gledamo kroz statističke pokaztelje, percepcija se očito temelji na nekoliko važnijih predmeta koji su medijski eksponirani, i o kojima se piše, čita i govori. Osobno mislim da je u tim predmetima državno odvjetništvo kvalitetno odradio posao, ne možemo utjecati na tijek postupka, a imamo procesne zakone takve kakve imamo', kazao je Jelenić, no nije odgovorio kako se osjeća zbog ljudi koji će glasati o njegovom izvještaju.