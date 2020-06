Jelena Veljača prigrlila čin Grabar Kitarović: Srednji prst s desne strane puno više znači nego naši prsti s lijeve strane

Jelena Veljača, koja je pokrenula veliku akciju za zaštitu žena 'Spasi me', komentirala je za RTL političku i društvenu temu tjedna - pravo žena na pobačaj

'Zato što je to situacija i rasprava u koju muškarci ulaze nepozvani i potpuno neuki. Ono što bi oni trebali govoriti kad ih se pita je - slušat ćemo žensku volju i, ako dođemo na vlast, učinit ćemo sve da sustav pomaže ženi koja je u takvoj poziciji. Na to nisu bili spreman ni jedan ni drugi', rekla je Veljača.

O opravdanjima Miroslava Škore da svojom izjavom nije mislio ništa loše o ženama, rekla je da je ne zanimaju.

'Pokušava se sada izvući. Voljela bih da kaže misli li da žena koja je silovana ima pravo na legalni abortus', rekla je Veljača.

Srednji prst Škori je pokazala i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, a Veljača je u današnjoj kolumni napisala da je bivša predsjednica za svoga mandata bila najgora upravo prema ženama.

'Kod nje je to više reakcija na bivšeg protukandidata, još uvijek se bore za popularnost među desnim biračima. Kao žena se, dakako, slažem s Kolindinom reakcijom, ali je u njenom slučaju zakašnjela. Danas sam pročitala kako srednji prst s desne strane ovoj borbi daje puno više nego mnogo naših prstiju s lijeve strane gdje ja stojim, i čak bi se usudila s time složiti. Kad to čini netko tko je inače konzervativan i ne usudi se tako govoriti da ne izgubi desne birače, i ako to čini iz osobnih sukoba, kao što je slučaj s Grabar Kitarović, to je važan trenutak koji treba prigrliti i reći: na žensko tijelo i ženski život ne damo. Ovo nije bitka za pravo što ću činiti sa svojim tijelom nego pravo što ću činiti sa svojim životom. Ženski život je ono što je sveto i ono za što se borimo', zaključila je Veljača za RTL Danas.