Jelena Pavičić Vukičević ide u utrku za gradonačelnicu Zagreba; otkrila i zašto se predomislila

Jelena Pavičić Vukičević prihvatila je u četvrtak kandidaturu stranke Bandić Milan 365- Stranke rada i solidarnosti za gradonačelnicu Zagreba na predstojećim lokalnim izborima

Riječ je o trenutnoj obnašateljici dužnosti gradonačelnice Jeleni Pavičić Vukičević. 'Ja sam spremna povesti stranku do izborne pobjede kao najjaču i najkvalitetniju stranku u Zagrebu. Stranku koja ima znanje i iskustvo', kazala je.

''Vi znate da sam ja na dan gradonačelnikove smrti rekla da nisam nikada razmišljala o kandidaturi. Rekla sam to iz srca, ono što sam osjećala. Nadam se da mi to danas nitko neće zamjeriti. No nakon izraza podrške sam promislila i donijela odluku da prihvatin kandidaturu', kazala je.