Jedna od najvećih ruskih rafinerija obustavila preradu nafte

Jedna je osoba poginula, a industrijski objekt je oštećen u napadu ukrajinskog drona na rusku regiju Nižnji Novgorod u kojoj se nalazi NORSI, rekao je u četvrtak lokalni guverner Gleb Nikitin.

Izvori navode da je u napadu oštećena primarna rafinerijska jedinica CDU-6 u NORSI-ju. Jedinica obično može preraditi 25.700 metričkih tona dnevno, što je ekvivalentno oko 190.000 barela, i čini 53 posto ukupnog kapaciteta rafinerije.

Lukoil, vlasnik rafinerije, nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

NORSI može preraditi preko 15 milijuna metričkih tona nafte godišnje, odnosno oko 320. 000 barela dnevno.