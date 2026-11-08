Nuklearka Zaporižje par sati bila bez struje, prebacila se na pričuvne generatore

Električna energija vraćena je nuklearnoj elektrani Zaporižje u jugoistočnoj Ukrajini koja se nalazi pod ruskom kontrolom, nekoliko sati nakon što je elektrana izgubila svoju izvanjsku opskrbu električnom energijom te je morala koristiti pričuvne generatore za hlađenje reaktora, rekla je UN-ova nadzorna agencija u nedjelju.
Zaporižja, koja ne proizvodi električnu energiju, no koja treba energiju koju dovode dva vanjska dalekovoda da bi se nuklearno gorivo držalo hladnim, izgubila je svoju vanjsku opskrbu u nedjelju nakon što se došlo do prekida na dalekovodu Ferosplavna.
Međunarodna agencija za atomsku energiju rekla je da uzrok i mjesto prekida nisu poznati.
Prekid dovoda električne energije je 27. takav incident nuklearne elektrane otkad je započeo ruski rat u Ukrajini, dodala je IAEA.
Ruska uprava nuklearne elektrane rekla je da je dalekovod Ferosplavna ugašen aktiviranjem "automatske zaštite", dodavši da su razine radijacije u području elektrane i u zoni nadzora normalne.
No IAEA je rekla 23. listopada da glavni dalekovod Dniprovska i dalje nije u funkciji.
Rusija je zauzela nuklearnu elektranu, sa svojih šest reaktora najveću u Europi, u prvim tjednima rata koji je započeo s Moskvom u veljači 2022. godine.
Moskva i Kijev otad se redovito međusobno optužuju za vojno djelovanje koje kompromitira nuklearnu sigurnost.