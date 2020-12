Jedan od vodećih hrvatskih imunologa objasnio zašto se treba cijepiti: 'Ne žele mjere, a ne žele ni cjepivo. To ne ide zajedno...'

Jedan od vodećih hrvatskih imunologa Stipan Jonjić gostovao je u RTL Direktu, a govorio je o početku masovnog cijepljenja protiv koronavirusa u Velikoj Britaniji.

Na pitanje je li moguće da se za tjedan, dva ili pet tjedana pokaže da s cjepivom nešto nije u redu i da su Britanci požurili, kazao je da smatra da to nije moguće. "Prije svega, priča da je sve išlo na brzinu ne stoji. Platforme koje su iskoristili svi proizvođači su takve da su oni mogli sve napraviti za godinu dana, uključujući i randomizirano istraživanje", kazao je i dodao da ne znamo sve o cjepivu, ali znamo važne stvari.

"Početak cjepiva u Velikoj Britaniji i odobrenje cjepiva je povijesni dan. No, svi mi želimo početi normalno živjeti i to je u redu i očekivano i želimo se riješiti ovog virusa", kazao je.

Na pitanje je li danas povijesni dan, Jonjić je odgovorio da misli da je, ali ćemo još vidjeti. "Ovo nije samo povijesni dan nego i neka vrsta godišnjice. Prošle godine u prosincu je otkriven virus i počela je pandemija. U godinu dana nismo uspjeli doći do lijeka iako cijela armija ljudi radi na tome i virus nam se i dalje širi i to vrlo opasno, pogotovo u nekim dijelovima zemaljske kugle", rekao je za RTL.

"Cjepiva su sigurna"



"Cjepiva su sigurna, jer su regulatorne agencije koje to rade sasvim sigurno to provjerile. Drugo, to su platforme koje se već koriste u istraživanjima. Nije da se sve probalo iz početka. Ja ne dvojim u sigurnost", kazao je Jonjić i dodao je i da je objavljeno da protutijela koja nastaju cijepljenjem mogu spriječiti nastanak infekcije.



"To je dovoljno za početak i obuzdavanje epidemije", kazao je i dodao da u javnosti postoji mišljenje da ne želimo mjere, ali mnogi tvrde da ne žele ni cjepivo. "To dvoje ne ide zajedno. Zbog sebe, obitelji, gospodarstva... moramo shvatiti da je ostalo jedino cjepivo. I ona bi mogla i vjerojatno hoće obuzdati epidemiji, a onda će se vratiti život i gospodarstvo i sve drugo", kazao je i dodao da nemamo puno izbora.

"Obveza nas znanstvenika je sada da što više ljudi uvjere da je važno se cijepiti", rekao je Jonjić te je objasnio što je cjepivo.



"Cjepivo nije ništa drugo nego primjena dijela mikroorganizma, u ovom slučaju virusa, koji se unosi u naš organizam i na njega pobudimo imunološki odgovor, dakle stvaramo protutijela i imunološko pamćenje i kao da smo preboljeli infekciju. Cjepivo služi da nas zaštiti od nove infekcije, a mnogi ljudi to ne znaju, iako je banalno i to treba ponavljati", kazao je.

"Kada pričaju o urotama, od tih ljudi treba tražiti argumente, a argumenata za to nema", rekao je i dodao da su moguće neke minimalne nuspojave, kao što je vrućica ili slabost.

"Na temelju onoga što znam i što sam uspio pročitati nije za očekivati neke značajnije nuspojave. Mislim da možemo s velikom dozom pouzdanosti širiti optimizam i ako je ikako moguće postići razinu 60 ili 70 posto ili više posto građana jer jedino tako možemo zaustaviti epidemiju. Nisam rekao iskorijeniti virus, o tom potom hoćemo li ga tako iskorijeniti, to je već druga priča", rekao je.

Smatra da ne bi trebalo biti problema s distribucijom cjepiva.