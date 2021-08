Jedan od prvih velikih genetičara naš je čovjek s Banovine: Milislav Demerec 20 je godina vodio prestižnu američku instituciju, družio se s nobelovcima, ali i bio svjedokom mračne povijesne epizode

Pandemija nas je sve natjerala da se bolje upoznamo s medicinom, a za mnoge od nas to je potpuno strano i pomalo zastrašujuće područje. Pogotovo strašno zvuče stvari koje uključuju gene i manipuliranje njima. Međutim, što ako vam kažem da je temelje manipuliranja genima postavio naš čovjek s Banovine, koji je time spasio milijune života? Štoviše, njegov rad još uvijek spašava živote, jer bez manipulacije genima virusa ne bi bilo moguće razviti suvremena cjepiva. To je Milislav Demerec, jedan od prvih velikih genetičara.

Još od početaka znanosti čovjeka je zanimalo kako nastaje život. U najnovije vrijeme, genetika je ponudila odgovor na to istaknuvši gene kao 'upute za sastavljanje' živih bića. Jedan od utemeljitelja genetike bio je Milislav Demerec , koji je svojim radom u Americi zasnovao nekoliko znanstvenih grana, a istaknuo se proučavanjem bakterija.

Milislav Demerec rođen je 1895. godine u Hrvatskoj Kostajnici, u dobrostojećoj obitelji. Otac mu je bio nastavnik. Završivši osnovnu školu u Petrinji, u Zagrebu je maturirao na realnoj gimnaziji, a više obrazovanje stekao je na Višem gospodarskom učilištu u Križevcima. Ondje je diplomirao 1915. godine, a potom je dobio posao u tamošnjoj Postaji za istraživanje sjemenja.

Bile su to teške godine Prvoga svjetskog rata, kada je cijela Austro-Ugarska, a s njome i Hrvatska, prolazila kroz nestašicu hrane. Među stanovništvom je vladala glad, a država je morala slati vojsku kako bi seljacima otimala ono malo uroda što su imali. To iskustvo jamačno je ostavilo traga na Demerecu te se posvetio istraživanju načina povećavanja uroda biljaka. Poslije rata, 1919. godine, dobio je stipendiju za specijalizaciju na području agronomije u francuskom Grignonu, a odmah potom otišao je u Ameriku, na prestižno sveučilište Cornell u saveznoj državi New Yorku.