Dan odluke o Ukrajini, Rusi zaprijetili. Zelenski: Treba nam još malo vremena

Na jednom od politički najnapetijih samita u posljednjih nekoliko godina, čelnici Europske unije u četvrtak se okupljaju u Bruxellesu kako bi odlučili hoće li Ukrajini omogućiti pristup zamrznutoj ruskoj imovini za financiranje nastavka ratnih napora. Ključna prepreka dolazi iz Belgije, zemlje u kojoj se nalazi najveći dio te imovine, a čija se vlada tom prijedlogu odlučno protivi

Europska unija uoči ključnog samita u Bruxellesu suočava se s jednom od najtežih političkih odluka od početka ruske agresije na Ukrajinu: treba li zamrznutu rusku državnu imovinu (210 milijardi eura) iskoristiti za financiranje Kijeva – i riskirati dubok unutarnji razdor. Prijedlog o tzv. reparacijskom zajmu, temeljenom na ruskim sredstvima blokiranim nakon invazije 2022. godine, razotkrio je duboke političke, pravne i financijske pukotine u Uniji. Prema procjenama, 2026. i 2027. godine Ukrajini će trebati najmanje 90 milijardi eura da bi pokrila proračunske i vojne potrebe. Ako financijska pomoć ne počne pristizati već u proljeće, Kijev će biti prisiljen rezati javnu potrošnju, što bi moglo ozbiljno oslabiti i gospodarsku stabilnost i obrambene kapacitete zemlje. U situaciji u kojoj je SAD pod Donaldom Trumpom znatno smanjio angažman, teret sve više pada na EU.

Na stolu su dva rješenja. Prvo, koje gura Europska komisija, predviđa izdavanje beskamatnog zajma Ukrajini, osiguranog ruskom državnom imovinom zamrznutom u Europi, ponajviše u Belgiji. Uz Ursulu von der Leyen najveći zagovaratelj reparacijskog zajma je i njemački kancelar Friedrich Merz. Drugo rješenje bilo bi novo zajedničko zaduživanje država članica, no za to je potrebna jednoglasnost – a ona se trenutačno čini nedostižnom. Opoziciju ovaj put predvodi Belgija, koja je još na prošlom samitu Vijeća EU-a u studenome ispala 'crna ovca', prije svega jer se u briselskom Euroclearu nalazi oko 185 milijardi eura ruskih sredstava. Belgijski premijer Bart De Wever smatra da je prijedlog pravno i financijski preopasan te upozorava da bi njegova zemlja mogla snositi goleme rizike ako Rusija krene u pravne protumjere. De Wevera su odmah prozvali novim Orbanom, no nakon nekog vremena dobio je podršku drugih zemalja.

Osnažile su ga Italija, Bugarska i Malta zatraživši 'alternativna rješenja s manje rizika', a novi češki premijer Andrej Babiš otvoreno je poručio da njegova zemlja neće financijski sudjelovati u takvom modelu. Poseban slučaj je, očekivano, Mađarska. Premijer Viktor Orban odbacuje svaku novu pomoć Ukrajini i tvrdi da bi zapljena ruske imovine predstavljala 'objavu rata' Moskvi. Njegov saveznik, slovački premijer Robert Fico, protivi se vojnoj pomoći, iako je spreman razgovarati o poslijeratnoj obnovi. Samit Europskog vijeća pratimo uživo: 14.30 Zelenski: Trump treba zauzeti čvršći stav prema Putinu Zelenski je rekao da se nada kako će američki predsjednik Donald Trump zauzeti čvršći stav prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Odgovarajući na pitanje o Trumpu, Zelenski je govorio na engleskom jeziku, dajući do znanja da se želi izravno obratiti američkoj javnosti. 'Sjedinjene Države su donositelj odluka koji zaista mogu zaustaviti Putina. I na to računam“, rekao je Zelenski. 'Računam na pritisak Sjedinjenih Država.' Dodao je kako je Washington trenutačno više u ulozi posrednika. 'Sada su Sjedinjene Države više u medijatorskoj ulozi, to je istina, više posreduju između nas. Ali ja zaista jako želim da poduzmu više koraka kako bi izvršile pritisak na Rusiju', poručio je ukrajinski predsjednik. 13.50 Zelenski: Imao sam 'dobar razgovor' s De Weverom 'Imali smo dobar razgovor, razumijemo se', rekao je ukrajinski predsjednik o svom sastanku s belgijskim premijerom Bartom De Weverom izražavajući razumijevanje za zabrinutost Belgije zbog rizika. 'Važno je da on prenosi signale', da se na ovom samitu mora postići dogovor, dodao je Zelenski na konferenciji za novinare u Bruxellesu. Zelenski je rekao da ne može reći je li uspio uvjeriti belgijskog premijera da promijeni mišljenje. 'Je li (sastanak) bio produktivan? Vidjet ćemo', rekao je odgovarajući na pitanje novinara o ishodu razgovora dvojice čelnika. 'Samo nam treba još malo vremena.' 13.40 Ruska središnja banka: Tužit ćemo europske banke Ruska središnja banka najavila je u četvrtak da će pred ruskim arbitražnim sudom podići tužbe protiv europskih banaka, tražeći odštetu zbog pokušaja upotrebe njezine zamrznute imovine. "U skladu s već navedenim stavom o zaštiti svojih interesa, Ruska banka najavljuje da će od europskih banaka na ruskom arbitražnom sudu zatražiti odštetu za gubitke koje je prouzročila nezakonita blokada i upotreba njezine imovine, u vrijednosti nezakonito zamrznute imovine i izgubljenog prihoda", stoji u objavi regulatora. Većina zamrznute ruske imovine položena je na računima belgijskog depozitara Eurocleara. Bilanca Euroclear Banka pokazivala je na kraju rujna ukupnu vrijednost od 227 milijardi eura, uključujući i 193 milijarde eura "vezanih za sankcioniranu rusku imovinu". Sankcije su blokirale plaćanje kuponskih kamata i povrat glavnice po dužničkim papirima pa se ti iznosi akumuliraju u bilanci Euroclear Banka, stoii u izvješću Eurocleara o poslovnim rezultatima za prvih devet mjeseci ove godine, objavljenom krajem listopada. 13.24 Roberta Metsola: EP neće blokirati plan Europski parlament ubrzat će razmatranje plana o slanju 210 milijardi eura zamrznute ruske imovine Ukrajini, izjavila je predsjednica Roberta Metsola. Obraćajući se novinarima, rekla je da skupština EU-a neće odbiti prijedlog o kojem trenutno raspravlja 27 čelnika EU-a, a plenarno glasovanje potencijalno je zakazano već u siječnju. 'Parlament vam apsolutno neće postavljati nikakve prepreke', za odobrenje zajma, rekla je Metsola na marginama Europskog vijeća. 12.50 Promjena rasporeda: Ključna rasprava odgođena Čelnici se sada okreću raspravi o proširenju, umjesto da se udubljuju u pitanje financiranja Ukrajine kako je planirano. Vratit će se na glavno pitanje dana kasnije, rekao je visoki dužnosnik za Politico. 12.33 Slijedi govor Zelenskog Nakon što su čelnici saslušali izlaganja predsjednice Europskog parlamenta Roberte Metsole i predstavnika odlazećeg danskog predsjedništva Vijeća EU-a, sada će im se osobno obratiti ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Njegov govor prethodit će ključnoj raspravi o zajmu iz zamrznutih ruskih sredstava za Ukrajinu. 12.13 Sastanak je u tijeku: Ove četiri stvari trebate znati Sjednica Europskog vijeća službeno je započela, a predsjednica Komisije Ursula von der Leyen predvidjela je da će rasprava biti 'intenzivna'. Politico je izdvojio četiri glavna zaključka iz jutarnjih izjava čelnika novinarima na ulazu u zgradu. 1. Postizanje dogovora o reparacijskom zajmu bit će težak izazov Belgijski premijer Bart De Wever još uvijek je zadržao rezerve prema planu, neposredno prije nego što je ušao na zatvorene konzultacije s ostalim čelnicima.

2. Jedinstvo je ključno Prema riječima estonske premijerke Kaje Kallas, zajam se može odobriti samo ako svi članovi, uključujući i Belgiju, daju pristanak. Države članice jasno su stavile do znanja da će podržati plan samo uz belgijsko odobrenje. 3. Novac za Kijev bit će osiguran Bez obzira na ishod rasprave o ruskim sredstvima, čelnici inzistiraju da će se danas postići dogovor o financijskoj podršci Ukrajini za sljedeće dvije godine. Von der Leyen, Costa i drugi naglasili su da samit neće završiti bez plana za stabilizaciju ukrajinskog financiranja. (Neformalni plan B, koji nije široko prihvaćen, mogao bi uključivati zajedničko zaduživanje EU-a.) 4. Mercosur sporazum mogao bi biti tema rasprave Iako službeno nije na dnevnom redu, Francuska i Italija žele odgoditi glasovanje o stvaranju velike slobodne trgovinske zone s južnoameričkim zemljama. Von der Leyen je, međutim, istaknula da je 'iznimno važno dobiti zeleno svjetlo' jer planira uskoro otputovati u Brazil i potpisati sporazum. 12.00 De Wever: Još nisam vidio tekst koji bi zadovoljio Belgiju Belgija ne želi sama snositi rizike reparacijskog zajma korištenjem zamrznute ruske imovine i može pristati na to samo ako ostale članice pristaju na podjelu rizika, a oko toga još nema dovoljnog napretka, rekao je u četvrtak belgijski premijer Bart De Wever. 'Još nisam vidio tekst koji bi bio prihvatljiv Belgiji. Nadam se da ću ga danas vidjeti', rekao je Wever u četvrtak ujutro u belgijskom parlamentu, prije početka samita čelnika EU-a na kojem je pitanje financiranja Ukrajine glavna tema. 'Mogu naravno napraviti kompromis, ali to nije moguće u pojedinim točkama koje ugrožavaju financijsku sigurnost Europe i Belgije', rekao je. U članicama EU-a nalazi se 210 milijardi eura ruske imovine koja je zamrznuta. Većina tih sredstava, 185 milijardi deponirana je u belgijskoj tvrtki Euroclear.

De Wever je rekao da je Komisija u svojim prijedlozima napravila napredak u pogledu raspodjele financijskog rizika u slučaju nepovoljne arbitražne odluke i po pitanju toga da sve institucije u EU-u u koje drže rusku imovinu budu jednako tretirane kao Euroclear. Međutim, to još nije dovoljno u pogledu opsega pokrivanja rizika u slučaju neke arbitražne odluke u Rusiji ili u drugim jurisdikcijama trećih zemalja poput Kine ili Južne Afrike, koje su manje ili više bliske Rusiji. Belgija želi podjelu ukupnog rizika i 'neograničena jamstva' budući da se rizici ne mogu predvidjeti. 11.45 Počeo sastanak Nakon što su razgovori o poljoprivredi odgodili početak sjednice, današnji samit Europskog vijeća ipak je započeo, potvrdili su dužnosnici. Tijekom dana – a po svemu sudeći i noći – čelnici država članica raspravljat će o ključnim temama, među kojima su financiranje Ukrajine i jačanje europske obrambene spremnosti. Iako formalno nije na dnevnom redu, očekuje se i rasprava o kontroverznom trgovinskom sporazumu EU-a sa zemljama Mercosura, koji već dulje izaziva podjele među državama članicama. 10.57 Druga važna tema - Mercosur Druga važna tema koja bi se mogla nametnuti je pitanje zaključivanja ugovora sa zemljama Mercosura, južnoameričkog bloka koji čine Argentina, Brazil, Urugvaj i Paragvaj. Države članice trebaju donijeti odluku o tome kvalificiranom većinom kako bi predsjednica Komisije Ursula von der Leyen mogla otputovati u subotu u Brazil i potpisati taj trgovinski sporazum. No dvije velike zemlje Francuska i Italija traže da se to odgodi. Budući da se radi o dvije velike zemlje, one bi mogle lako okupiti blokirajuću manjinu. 'O tom sporazumu pregovora se već 25 godina i sada je vrijeme da se donese odluka. Ako Europska unija želi ostati vjerodostojna u globalnoj trgovinskoj politici, tada se odluke moraju donijeti sada', rekao je njemački kancelar Merz. 'Iznimno je važno da dobijem zeleno svjetlo za potpisivanje sporazuma', rekla je predsjednica Komisije von der Leyen. Istaknula je da EU i Mercosur imaju tržište od 700 milijuna potrošača. Dodala je da se Europska unija mora osloboditi od ovisnosti o drugima te da se to može postići mrežom sporazuma o slobodnoj trgovini, a da sporazum s Mercosurom ima “središnje mjesto” u toj mreži sporazuma.

10.44 Costa: Past će dogovor o financiranju Ukrajine, pa kako god Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa poručio je da će na samitu sigurno biti donesena odluka o financiranju Ukrajine – na ovaj ili onaj način. 'Mogu jamčiti da ćemo na tome raditi danas, a ako bude potrebno i sutra. No ovo Vijeće nikada neće završiti bez konačne odluke koja će osigurati financijske potrebe Ukrajine za 2026. i 2027. godinu', rekao je Costa novinarima. Osvrnuo se i na zabrinutosti belgijskog premijera Barta De Wevera, istaknuvši da je on „na vrlo konstruktivan način otvorio ključna pravna i tehnička pitanja“, na što je, dodao je Costa, Europska komisija reagirala obvezom da ih riješi. „Postojat će rješenje koje će u potpunosti jamčiti sigurnost Belgiji“, naglasio je predsjednik Europskog vijeća. 10.10 De Wever: Ako ne bude dogovora, bit će to konačni geopolitički poraz Unije Belgijski premijer Bart De Wever poručio je da bi neuspjeh u postizanju dogovora o financiranju Ukrajine predstavljao 'krajnji, geopolitički poraz Europe'. Iako Belgija nije sklona ideji tzv. reparacijskog zajma, De Wever je naglasio da je Bruxelles spreman pristati na rješenje ako se rizici ravnomjerno podijele i ako se Belgija adekvatno zaštiti. 'Ako se rizici podijele i Belgija bude zaštićena, tada ćemo svi zajedno, kao Europljani, skočiti s te litice i nadati se da će padobran izdržati', rekao je De Wever zastupnicima svega nekoliko minuta prije odlaska na samit EU-a. Naglasio je da je alternativa daleko gora. 'Ako nema rješenja, ako nema financiranja za Ukrajinu i ako se ta država uruši, to bi bio krajnji, geopolitički neuspjeh Europe, čije ćemo posljedice osjećati desetljećima. Od tog trenutka Europa više ne bi igrala nikakvu ulogu u svijetu', upozorio je belgijski premijer. Dodao je i da bi pojedine globalne sile bile zadovoljne scenarijem u kojem je 'Europa potpuno razjedinjena', ostavljena „u potpunom kaosu, bez rješenja za Ukrajinu i s isukanim noževima'. 'To bi bilo katastrofalno', zaključio je De Wever. 9.45 Nizozemski premijer: Želimo dogovor oko ruske imovine, ali bit će teško Nizozemski premijer Dick Schoof ponovio je da Nizozemska podržava korištenje zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini, ali je istodobno upozorio da će dogovor biti iznimno težak. Schoof je rekao da razumije belgijsku rezerviranost te da su njihovi argumenti 'legitimni', čime je dodatno naglasio koliko su razgovori među čelnicima EU-a složeni. 'Već sam ranije rekao da je njihova primjedba o podjeli rizika logičan prigovor. To pitanje doista moramo riješiti', izjavio je nizozemski premijer. Upozorio je i da bi nametanje odluke bez pristanka Belgije bilo neprihvatljivo. 'To bi bilo krajnje nepoželjno. To bi značilo preglasavanje zemlje koja je izravno uključena – zemlje u kojoj se nalazi Euroclear', rekao je Schoof. Kad je riječ o drugim mogućnostima financiranja, nizozemski premijer dodao je da zajedničko zaduživanje EU-a za Nizozemsku i dalje ne dolazi u obzir.

9.15 Orban: Reparacijski zajam je mrtav Mađarski premijer Viktor Orban poručio je da je plan Europske unije o korištenju zamrznute ruske imovine za financiranje Ukrajine – propao. Prema njegovim riječima, ideja o tzv. reparacijskom zajmu je 'mrtva i pokopana' jer za nju ne postoji dovoljna politička potpora među čelnicima država članica. 'Mislim da je to ubijeno. Mrtvo je. Gotovo je. Iza toga ne stoji dovoljna podrška na najvišoj razini', rekao je Orbán. Ideju je pritom ocijenio krajnje negativno. 'Cijela zamisao je glupa', dodao je mađarski premijer. Ako se odustane od korištenja ruske imovine, ostaje mogućnost financiranja Ukrajine iz proračuna EU-a, no Orbán je i tu opciju unaprijed odbacio, jasno poručivši da Budimpešta takav pristup ne podržava. 8.35 Tusk: Ili novac danas - ili krv sutra Poljski premijer Donald Tusk poručio je uoči sastanka čelnika EU-a da Europa stoji pred jasnim i teškim izborom. 'Ili novac danas – ili krv sutra', upozorio je Tusk novinare dolazeći na sjednicu Europskog vijeća. Naglasio je pritom da ne govori isključivo o Ukrajini. 'Ne govorim samo o Ukrajini, govorim o Europi', dodao je poljski premijer, jasno dajući do znanja da odluku o financiranju Ukrajine vidi kao pitanje dugoročne sigurnosti cijelog kontinenta.