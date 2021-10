Jeckov pobrojala nepravilnosti s popisa stanovništva: Jednog građanina pitali je li njegov sin ubio nekoga u ratu, iako je tada imao 11 godina

Iako popis stanovništva još uvijek traje, građani već javljaju o nepravilnostima, na što je jutros upozorila u Saboru SDSS-ova Dragana Jeckov

'Tijekom ranijeg popisa stanovništva bilo mi je teško posebno kada sam morao dati izjavu o nacionalnoj pripadnosti što je u meni izazivalo osjećaj nelagode i straha, nadam se da će ovaj popis biti bez straha i pritisaka da se slobodno možemo izjasniti onako kako se osjećamo', citirala je Jeckov sa saborske govornice izjavu jednog pripadnika srpske manjine iz Istre.

Kazala je da ni prilikom ovog popisa stanovništva situacija na terenu nije bajna te da građani dojavljuju nepravilnosti.

'Iznijet ću neke od njih. Tako na zahtjev popisivane osobe da ima na uvid dovršenu popisnicu vidjeli su da im je polje narodnost već ispunjeno. Pogrešno ispunjeno, namjerno ili slučajno, međutim ovaj čovjek je imao dovoljno hrabrosti i tražio je objašnjene, a ono i nije baš bilo suvislo. Rečeno mu je da program prilikom izjašnjavanja o državljanstvu automatski povlači podatke i ispunjava polje narodnosti odnosno da su hrvatski državljani automatski Hrvati po narodnosti te da osoba mora samostalno tražiti ispravak ukoliko je narodnost drugačija od državljanstva odnosno da nije dužnost popisivača pitati o narodnosti. Slijedeći primjer je jednog starijeg gospodina koji nam se također javio koji je iz Zagreba, kaže da mu je, popisivačica ga nije niti pitala za narodnost i kada ju je ponovo sreo u istoj zgradi pitao je zašto ga to nije pitala i što je upisala, ona je rekla da je on Hrvat. Na njegovo traženje da se to ispravi rečeno mu je da je zaključana popisnica', navela je Jeckov.