Je li vortex Ane Bučević nadriliječništvo? Kujundžić joj zvao inspekciju, ona uzvraća: Doktor koji me prijavio se ismijava

Nakon što je psihijatar Herman Vukušić Ministarstvu zdravstva uputio pismo u kojem oštro proziva poznatu životnu trenericu Anu Bučević zbog savjeta koje daje svojim klijentima, Ministarstvo je najavilo da će kazneno prijaviti Bučević zbog nadriliječništva. Bučević, pak, tvrdi da joj takvo nešto ne bi padalo na pamet

'Ono o čemu govori gospođa Bučević to je negiranje depresije kao bolesti, uzimanja terapija adekvatnih medicinskih pristupa; zamijeniti taj sustav s nečim što se zove vortex ili energetska vibracija što je meni jako teško uopće prispodobiti, a kamoli objasniti po meni je zločin protiv ljudske dobrobiti', kaže Vukušić .

Ministar zdravstva Milan Kujundžić kaže kako su u protekle tri godine pokrenuta tri procesa za nadriliječništvo, te kako će i u ovom slučaju inspekcija Ministarstva zdravstva proslijediti prijavu MUP-u kako bi se to procesuiralo.

Ana Bučević javnosti se obratila priopćenjem na svojoj stranici na Facebooku: 'Nikada mi ne bi palo napamet da bilo koga 'odvlačim' od propisane liječničke terapije jer, kako sam rekla, smatram da upravo vjera u liječnika i propisanu terapiju bolesniku maksimalno pomaže pri izlječenju. Nadrilječnik bi bila osoba koja tvrdi da poznaje metode liječenja i da ih uspješno primjenjuje na pacijentu, a to je apsolutno suprotno od onoga što ja radim. Dr. Vukušić se ismijava iz mog učenja o vibracijama ljudi i utjecaju snage misli, naglašavajući da ni sam ne zna što to znači. No, ovdje se ne radi o medicini, niti o psihologiji, nego se radi o edukacijama o alternativnim pristupima koji se mogu tretirati kao 'samopomoć', a koji su danas vrlo prihvaćeni i koje propagiraju brojni znanstvenici i eksperti, koje zasigurno nitko nikada nije optuživao za nadrilječništvo, niti ih je itko ikada miješao s klasičnim liječnicima.', kaže se među ostalim u priopćenju.