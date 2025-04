Je li konklava jedini izborni proces u svijetu imun na rusko uplitanje

Smrću pape Franje upražnjena je stolica rimskog biskupa i poglavara Katoličke crkve. Vatikan, osim što služi kao dom pontifexu, ujedno je država, i to najmanja na svijetu. Po svom uređenju radi se o izbornoj monarhiji. Monarh te države je papa, a s obzirom na to da se u istoj funkciji sjedinjuju sve tri grane vlasti (zakonodavna, izvršna i sudska), radi se o apsolutističkoj monarhiji, jedinoj takve vrste u Europi. No iako je monarhija, nije nasljedna, već izborna, pa se papu nekako mora izabrati.

U slučaju Vatikana ta zadaća pripada kardinalima koji se sastaju 'pod ključem', što i daje ime samom postupku poznatom kao konklava (cum clave). Kardinali koji imaju pravo birati papu, a to nisu svi, već samo oni mlađi od 80 godina, nisu nakon ulaska u konklavu samo fizički odsječeni od vanjskog svijeta, već i informacijski. I upravo ta činjenica čini je vjerojatno jedinim izbornim procesom u svijetu koji je imun na uplitanje.