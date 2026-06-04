Javio se Christian Schmidt nakon što mu nisu izabrali nasljednika: 'Postoji konsenzus'

Funkcija visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu kao i njegov ured (OHR) imaju potporu Vijeća za provedbu mira (PIC) i nastavit će djelovati u punom kapacitetu, a to je najvažniji rezultat sjednice Upravnog odbora PIC-a, ocijenio je u četvrtak aktualni visoki predstavnik Christian Schmidt
Države-članice Upravnog odbora PIC-a na dvodnevnom sastanku u Sarajevu nisu uspjele usuglasiti o tome tko će zamijeniti Schmidta na poziciji visokog predstavnika, no on je nakon sjednice tog tijela izjavio kako je puno važnije to što postoji suglasnost o budućnosti OHR-a. O tome, kako je ustvrdio, postoji "opći konsenzus".
"Ove konzultacije će se nastaviti, a svi sudionici se nadaju da će kandidat za poziciju visokog predstavnika biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Daytonskog sporazuma i pružati pomoć vlastima BiH u važnom poslu provede reformi", kazao je Schmidt u izjavi koja je dostavljena medijima iz njegova ureda nakon okončanja dvodnevne sjednice Upravnog odbora PIC-a.
Predstavnici država članica tog tijela nisu se uspjeli usuglasiti tko će preuzeti vođenje OHR-a nakon Schmidtove ostavke. Prema dostupnim informacijama predstavnici SAD-a snažno su inzistirali da to bude karijerni talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, no Francuska je uz potporu Njemačke i Velike Britanije kao protukandidata koji bi bio bliži ispunjenju europskih ciljeva predložila posebnog izaslanika Pariza za zapadni Balkan Renea Troccaza.
Najdemokratičniji izbor dosad
U jednom od prvih komentara nakon toga ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković je ocijenio kako je to bio do sada najdemokratičniji proces izbora visokog predstavnika jer su u tome mogli sudjelovati i domaći političari koji su imali priliku iznijeti svoja stajališta što je na kraju dovelo do toga da OHR ostaje sa ovlastima koje ima visoki predstavnik.
"Jedinstven je stav o statusu OHR-a u Bosni i Hercegovini, bez dvojbi je ostanak OHR-a neupitan, bonske su ovlasti neupitne. Intencija je da se ne koriste nikako ili što manje i mi to potpuno shvaćamo kao jednu ozbiljnu poruku. Ali nema onih šizofrenih, tako mogu reći, naslova koje smo čitali proteklih tjedana o zatvaranju ili izmještanju (OHR-a)", kazao je Konaković za televiziju N1.