Javio se Christian Schmidt nakon što mu nisu izabrali nasljednika: 'Postoji konsenzus'

Države-članice Upravnog odbora PIC-a na dvodnevnom sastanku u Sarajevu nisu uspjele usuglasiti o tome tko će zamijeniti Schmidta na poziciji visokog predstavnika, no on je nakon sjednice tog tijela izjavio kako je puno važnije to što postoji suglasnost o budućnosti OHR-a. O tome, kako je ustvrdio, postoji "opći konsenzus".

"Ove konzultacije će se nastaviti, a svi sudionici se nadaju da će kandidat za poziciju visokog predstavnika biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Daytonskog sporazuma i pružati pomoć vlastima BiH u važnom poslu provede reformi", kazao je Schmidt u izjavi koja je dostavljena medijima iz njegova ureda nakon okončanja dvodnevne sjednice Upravnog odbora PIC-a.

Predstavnici država članica tog tijela nisu se uspjeli usuglasiti tko će preuzeti vođenje OHR-a nakon Schmidtove ostavke. Prema dostupnim informacijama predstavnici SAD-a snažno su inzistirali da to bude karijerni talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, no Francuska je uz potporu Njemačke i Velike Britanije kao protukandidata koji bi bio bliži ispunjenju europskih ciljeva predložila posebnog izaslanika Pariza za zapadni Balkan Renea Troccaza.