Japanska carska obitelj pred velikom krizom: Rješenje je pred očima, ali ga ne žele

Japanska princeza Aiko uživa veliku popularnost, njezine modne kombinacije privlače pozornost, a na službenim događanjima okupljaju se mnoštva koja je žele vidjeti. No, unatoč tome što je mnogi smatraju idealnom nasljednicom, 24-godišnja kći japanskog cara Naruhita prema važećem zakonu nikada ne bi mogla sjesti na carsko prijestolje

To pitanje sve više zaokuplja japansku javnost, pogotovo zbog sve manjeg broja članova carske obitelji i prijeteće krize nasljeđivanja. Prema anketi koju je u travnju proveo japanski list Mainichi Shimbun, čak 72 posto ispitanika podržava mogućnost da žena postane carica, dok se tome protivi tek deset posto. Rasprava o promjeni zakona, koji ženama zabranjuje nasljeđivanje prijestolja, tako dobiva novi zamah. Pritisak na konzervativnu vladu premijerke Sanae Takaichi raste, no zasad nema naznaka da će se pravila promijeniti, piše The Guardian.

Carska obitelj sve je manja, nasljednika je sve manje Japanska carska obitelj suočava se s demografskim problemima sličnima onima koji pogađaju ostatak zemlje. Prije tri desetljeća imala je 30 članova, dok ih danas ima samo 16, a tek pet su muškarci. Nasljedni red trenutačno čine samo tri muškarca: Princ Akishino, mlađi brat cara Naruhita i prvi u redu za prijestolje.

i prvi u redu za prijestolje. Princ Hisahito, Akishinov sin i drugi u nasljednom redu.

Princ Hitachi, carev 90-godišnji stric. Hisahito, 20-godišnji student i prvi muškarac rođen u carskoj obitelji u četiri desetljeća, ključna je figura u planovima za očuvanje muške nasljedne linije. Ako ne dobije sina, nasljedni bi se red mogao ugasiti unutar jedne generacije. Upravo zato dio javnosti smatra da bi dopuštanje ženama da naslijede prijestolje bilo najjednostavnije rješenje. Aiko je jedino dijete cara Naruhita i carice Masako, a njezina popularnost dodatno je pojačala pitanja o tome zašto bi bila isključena iz nasljeđivanja samo zato što je žena.

Konzervativna vlada želi sačuvati mušku nasljednu liniju Pravila koja ženama zabranjuju nasljeđivanje japanskog carskog prijestolja imaju dugu povijest. Zakon donesen 1947. temelji se na zakonodavstvu iz razdoblja Meiji, odnosno na pravilima uvedenima 1889. godine. Ranije su japanske vlade razmatrale mogućnost promjene zakona i uvođenja ravnopravnosti u nasljeđivanju. No pritisak konzervativnih zastupnika, a potom i rođenje princa Hisahita 2006. godine, zaustavili su raspravu. Premijerka Sanae Takaichi, prva žena na čelu japanske vlade, dodatno je razljutila zagovornike promjena kada su njezina stranka i konzervativni saveznici ovog ljeta progurali izmjene kojima se učvršćuje muška nasljedna linija. Izmjene, koje stupaju na snagu kasnije ovog mjeseca, omogućit će ženama da zadrže carski status i nakon udaje za muškarca izvan obitelji. Istodobno se ponovno otvara mogućnost uključivanja muških potomaka iz 11 sporednih grana carske obitelji koje su nakon Drugog svjetskog rata izgubile svoj status. Teoretski, udaljeni muški rođak mogao bi biti 'posvojen' u carsku obitelj ako je neoženjen i stariji od 15 godina. Ako se potom oženi i dobije sina, njegov bi sin mogao ući u nasljedni red. Takaichi je poručila da su promjene namijenjene rješavanju krize nasljeđivanja, a ne otvaranju pitanja žena na prijestolju. Tijekom rasprave u parlamentu branila je postojeći sustav riječima: 'Neusporediva povijesna činjenica da se carska loza održala kroz mušku liniju tijekom 126 generacija temelj je careva autoriteta i legitimnosti.'