Janša: Svi moraju poštovati mjere da savladamo epidemiju

Slovenski premijer Janez Janša izjavio je u petak da bi svi morali poštivati donesene epidemiološke mjere da bi se ovladalo širenjem zaraze koronavirusa, a da to ne čini oko pet posto građana.

"Virus smo sposobni zaustaviti i to smo dokazali u proljeće u prvom valu epidemije. No, pitanje je koju ćemo cijenu platiti za to, a to nije ovisno o vladi koja je donijela dovoljne mjere, nego o tome hoćemo li mjere i poštovati", kazao je Janša nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, te dodao da oko pet posto građana ne poštuje propisane mjere i odluke koje je vlada donijela u skladu s medicinskom strukom.