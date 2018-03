Jandroković tvrdi kako nema 'pljuske' Svjetske banke, dapače, kaže da su zadovoljni

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u utorak je, reagirajući na istup Mostova zastupnika Tomislava Žagara, pročitao izjavu Svjetske banke o procesu reforme cestovnog sektora te poručio kako situacija 'ipak' nije tako zabrinjavajuća, nego je sve u skladu 's onim što je dogovoreno i ranije'

'I nakon što je Svjetska banka to odobrila, nakon što su krenuli na taj posao, dolazi šok iz Svjetske banke ili pljuska. Kažu, ništa se zapravo nije učinilo. Umjesto da ste za 7 posto smanjili broj djelatnika, vi ste ih povećali za 15 posto. Umjesto da ste smanjili troškove, vi ih povećavate', naveo je zastupnik.

Napomenuo je kako se ne smije zaboraviti da su svi dugovi koje imaju HAC, autocesta Rijeka- Zagreb i Hrvatske ceste, pokriveni državnim jamstvima.

'Dakle, sve te dugove na kraju će platiti hrvatski građani', ustvrdio je Žagar te pozvao ministra financija Zdravka Marića da 'ozbiljno razgovara' s ministrom prometa Olegom Butkovićem te nađu rješenje.

'To se mora napraviti, jer to su razlozi za ostavke ministara u svakoj uređenoj zemlji. Ovo su ogromni novci i sramota ako građani Republike Hrvatske sutra moraju to platiti', naglasio je Žagar.

Jedan dnevni list u ponedjeljak je objavio tekst po kojemu je restrukturiranje cestovnog sektora, a time i rješavanje kreditnog zaduženja od 5,2 milijarde eura pod velikim znakom pitanja, jer se restrukturiranje HAC-a ne odvija u skladu s obvezama koje je preuzela hrvatska Vlada.