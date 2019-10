Jandroković: Sve smo dogovorili s HNS-om, nadam se da će se sindikati vratiti za pregovarački stol

Nakon koalicijskog sastanka, a zatim i bilateralnog sastanka HDZ-HNS, predsjednik Sabora Gordan Jandroković izvijestio je novinare o dogovoru s HNS-om i izrazio nadu da će se i sindikati koji su u štrajku vratiti za pregovarački stol

"Nakon zajedničkog sastanka razgovarali smo s predstavnicima HNS-a. Dogovorili smo da idemo s tekstom proračuna kakav je Vlada predvidjela, a dogovorili smo se da se ubrza rad na Uredbi o koeficijentima i da ona bude gotova do 30.lipnja.

Znači ono što je najavio predsjednik Vlade da želi za iduću godinu 2+2+2 i da se u brzo vrijeme riješi pitanje uredbe o koeficijentima.

Kako bi stvorili jedan pozitivan pritisak na izradu uredbe odlučili smo kako u slučaju da ona ne bude donesena do 30.6 da bi išli s dva posto gore za one resore koji su potplaćeni, a to su policija i prosvjeta", istaknuo je Jandroković.

Kaže da će razgovarati sa sindikatima i vjeruje da je ponuda dobra. A kao dodatni osigurač nude dva posto povećanje koeficijenta ako ne bude uredba gotova do kraja lipnja 2020.