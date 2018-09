Jandroković: Samo loši ljudi mogu politizirati žrtvu Vukovara

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković za HRT je komentirao današnji sastanak ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata. Ministar je s njima razgovarao o prosvjedu koji je u Vukovaru najavljen zbog nerješavanja ratnih zločina, a Jandroković je podsjetio kako su svi suglasni da treba intenzivirati napore vezane za procesuiranje i istraživanje ratnih zločina te da su i predstavnici braniteljskih udruga udruga osudili pokušaj politizacije te teme

'Svima koji žele profitirati na žrtvi i stradanju Vukovara poručujem da to nije dobro. To je vrlo ružno i to mogu činiti samo loši ljudi', rekao je, a na pitanje o kojim se to ljudima radi upozorio je da su već počeli 'pokazivati svoje namjere da skup iskoriste u političke svrhe'.

'Vidjet ćete, što će više proticati dani, sve će se jasnije vidjeti tko su oni', dodao je Jandroković.

Penava: Ne odustajem od prosvjeda

Na prosvjed zbog neprocesuiranja ratnih zločina pozvao je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je 8. rujna najavio da će se održati 13. listopada u 14 sati na Trgu Republike u Vukovaru.