Jandroković: 'Oporba je bezidejna i slabija nego što je HDZ u smislu svojih političkih pa i intelektualnih kapaciteta'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u četvrtak kako nova predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić nije ničim zadužila premijera Andreja Plenkovića već su vlasnici te prehrambene tvrtke kroz Nadzorni odbor odlučili da je ona najbolje rješenje

"Ne bih rekao da ga je nečim zadužila, nego su vlasnici Podravke kroz Nadzorni odbor odlučili da je ona najbolje rješenje", rekao je Jandroković u intervjuu za Dnevnik Nove TV upitan čime je Martina Dalić zadužila premijera da je sada poslana u Podravku.

Nadzorni odbor Podravke u srijedu je imenovao Dalić predsjednicom Uprave te prehrambene kompanije.

Jandroković je, upitan zašto onda nije ostala u Vladi ako je bila dobra, ustvrdio da je to bilo drugo vrijeme - vrijeme krize oko Agrokora. "Tada smo mislili da će to biti najgori i najveći problem s kojim se Vlada suočila. Na žalost, kasnije su došli potresi i pandemija", kazao je. Naveo je i kako je to bilo vrijeme kada je trebalo spasiti Agrokor i taj proces je, kazao je, uspješno završen.